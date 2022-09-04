Таких запашних булок ви ще не куштували

Такі пухкі та ароматні булочки стануть чудовим доповненням до вашого столу!

Для забезпечення борошняному виробу достатньої пишності та легкості достатньо просто правильно приготувати тісто. Рецептом пухких булочок з яблуками поділилась фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі.

Як приготувати булки з яблуками

Інгредієнти для тіста:

тепле молоко 300 мл

цукор 4 ст. л.

дріжджі 22 г

сіль 1 ч. л. (без гірки)

олія без запаху 40 мл

масло 40 г

яйце 1 шт.

борошно 550-600 г

Для начинки:

яблука 4 шт.

цукор 2 ст. л.

крохмаль 1 ст. л.

вода 2 ст. л.

Для змащування:

жовток 1 шт.

молоко 1 ст. л.

Приготування:

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, а молоко теплим (~35 градусів). У тепле молоко додаємо цукор, дріжджі, гарно перемішуємо вінчиком, накриваємо і відставляємо на 15 хв для активації дріжджів. Далі вливаємо олію, розтоплене масло, вбиваємо яйце, додаємо сіль та перемішуємо вінчиком. Всипаємо 1/3 від усього борошна, перемішуємо вінчиком, доки тісто рідке. Поступово досипаємо борошно і вимішуємо тісто руками. Робимо круглу форму, кладемо у змащену олією глибоку миску, накриваємо полотенцем і ставимо в тепло на 1 годину. Щоб тісто піднялося швидко, можна включити духовку на 40 градусів. Тим часом чистимо яблука, натираємо на крупну тертку, додаємо цукор і підсмажуємо на сковорідці. В кінці додаємо розчинений у воді крохмаль. Дістаємо тісто, змащуємо руки олією, ще раз обминаємо його і розрізаємо на 12 порцій. Кожну порцію тонко розкачуємо, кладемо начинку і загортаємо, як показано на відео ниже. Сформовані булочки накриваємо полотенцем і на 15 хвилин ставимо в тепло. Дістаємо, змащуємо сумішшю молока і жовтка і ставимо пектися в розігріту до 180 градусов духовку на 20-25 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом повітряних пампушок без дріжджів. Така випічка "підходить" і до борщу із салом, і до чаю з медом.