Буквально п’ять хвилин і готово: рецепт шоколадного пирога, який під силу навіть дитині
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Готуйтесь роздавати рецепт всім своїм подругам.
Гості з хвилини на хвилину будуть на порозі, а вам нема чим їх пригостити? У таких випадках на допомогу хазяйками приходять експрес-рецепти десертів. Раніше ми вже розповідали, як приготувати торт тірамісу з полуницею без духовки, або як приготувати смачний торт з горіхами і печивом без духовки, а тепер хочемо поділитися рецептом швидкого шоколадного пирога, який зможе приготувати навіть дитина.
Як зазначає Ukr.Media, пиріг виходить настільки смачний і ароматний, при досить елементарному приготуванні, що навіть похвалу за нього приймати якось незручно. Ну, доки не спробуєте, не дізнаєтесь.
Швидкий пиріг із шоколадом: рецепт
Інгредієнти:
- 100 г будь-якого шоколаду
- 1 лист готового листкового тіста (більше розміру шоколадки)
- 1 яйце
- рубані горіхи
Спосіб приготування:
- Розкладіть на лист пергамент і розкладіть на ньому листок листкового тіста. По центру покладіть плитку шоколаду.
- Наріжте тісто з боків на смужки і приберіть куточки.
- Загорніть плитку в тісто, починаючи з квадратних частин зверху та знизу.
- Змастіть майбутній пиріг збитим яйцем, а зверху посипте горіхами.
- Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 200 °С.
Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом смачного печива "горішки", яке можна приготувати без спеціальної горішниці. Також ми писали, як приготувати справжню арахісову пасту.