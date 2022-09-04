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Буквально п’ять хвилин і готово: рецепт шоколадного пирога, який під силу навіть дитині

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Пиріг із шоколаду — рецепт
Пиріг із шоколаду — рецепт

Готуйтесь роздавати рецепт всім своїм подругам.

Гості з хвилини на хвилину будуть на порозі, а вам нема чим їх пригостити? У таких випадках на допомогу хазяйками приходять експрес-рецепти десертів. Раніше ми вже розповідали, як приготувати торт тірамісу з полуницею без духовки, або як приготувати смачний торт з горіхами і печивом без духовки, а тепер хочемо поділитися рецептом швидкого шоколадного пирога, який зможе приготувати навіть дитина.

Як зазначає Ukr.Media, пиріг виходить настільки смачний і ароматний, при досить елементарному приготуванні, що навіть похвалу за нього приймати якось незручно. Ну, доки не спробуєте, не дізнаєтесь.

Швидкий пиріг із шоколадом: рецепт

Інгредієнти:

  • 100 г будь-якого шоколаду
  • 1 лист готового листкового тіста (більше розміру шоколадки)
  • 1 яйце
  • рубані горіхи

Спосіб приготування:

  1. Розкладіть на лист пергамент і розкладіть на ньому листок листкового тіста. По центру покладіть плитку шоколаду.
  2. Наріжте тісто з боків на смужки і приберіть куточки.
  3. Загорніть плитку в тісто, починаючи з квадратних частин зверху та знизу.
  4. Змастіть майбутній пиріг збитим яйцем, а зверху посипте горіхами.
  5. Випікайте в духовці 20 хвилин при температурі 200 °С.

Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом смачного печива "горішки", яке можна приготувати без спеціальної горішниці. Також ми писали, як приготувати справжню арахісову пасту.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Десерт #Шоколадний пиріг