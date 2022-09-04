Це точно потрібно закрити на зиму: рецепт готового обіду з банки (відео)
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Така консервація з м’ясом і перловкою дуже врятує взимку
Цього року українці ретельніше готуються до зими, запасаючись продуктами та консервацією. Вдалим видом заготовок є так звані готові обіди з банки. Зазвичай у подібні лечо додають овочі, крупи та м’ясо.
Рецептом такої закрутки на зиму поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт у Youtube. За її словами, виходить дуже смачна та ситна страва. Її можна вживати в їжу охолодженою, розігрівати або заливати окропом. Цвіт додала, що таку закрутку добре готувати нашим захисникам або тим, хто перебуває в "польових" умовах, де немає можливості готувати їжу.
Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:
- Лавровий лист – 1 шт.
- Перець горошком – 0,5 ч. ложки
- М’ясо – 100 г
- Сіль — 1 ч. ложка
- Морква – 0,5 шт.
- Цибуля – 0,5 шт.
- Перець – 1/4 прим.
- Перлова крупа – 70 г
Спосіб приготування:
- На дно банки покласти лавровий лист і перець горошком. Додаємо м’ясо. Всипаємо сіль.
- Додаємо моркву, нарізану кружальцями, а також цибулю та болгарський перець (соломкою). Всипаємо перлову крупу.
- Залити холодною водою. Накрити кришками і відправити в холодну духовку за температури 200 градусів. Коли закипить, зменшити до 150 градусів та тушкувати 2 години.
- Готові закрутки вийняти з духовки та герметично закрити. Перевернути й охолодити до кімнатної температури.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно заморожувати фрукти та ягоди на зиму. А також ми ділилися способом, завдяки якому можна зберегти свіжу зелень до зими без заморозки.