Це точно потрібно закрити на зиму: рецепт готового обіду з банки (відео)

Така консервація з м’ясом і перловкою дуже врятує взимку

Цього року українці ретельніше готуються до зими, запасаючись продуктами та консервацією. Вдалим видом заготовок є так звані готові обіди з банки. Зазвичай у подібні лечо додають овочі, крупи та м’ясо.

Рецептом такої закрутки на зиму поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт у Youtube. За її словами, виходить дуже смачна та ситна страва. Її можна вживати в їжу охолодженою, розігрівати або заливати окропом. Цвіт додала, що таку закрутку добре готувати нашим захисникам або тим, хто перебуває в "польових" умовах, де немає можливості готувати їжу.

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:

Лавровий лист – 1 шт.

Перець горошком – 0,5 ч. ложки

М’ясо – 100 г

Сіль — 1 ч. ложка

Морква – 0,5 шт.

Цибуля – 0,5 шт.

Перець – 1/4 прим.

Перлова крупа – 70 г

Спосіб приготування:

На дно банки покласти лавровий лист і перець горошком. Додаємо м’ясо. Всипаємо сіль. Додаємо моркву, нарізану кружальцями, а також цибулю та болгарський перець (соломкою). Всипаємо перлову крупу. Залити холодною водою. Накрити кришками і відправити в холодну духовку за температури 200 градусів. Коли закипить, зменшити до 150 градусів та тушкувати 2 години. Готові закрутки вийняти з духовки та герметично закрити. Перевернути й охолодити до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно заморожувати фрукти та ягоди на зиму. А також ми ділилися способом, завдяки якому можна зберегти свіжу зелень до зими без заморозки.