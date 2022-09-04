Рус

Це точно потрібно закрити на зиму: рецепт готового обіду з банки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ситний варіант закрутки на період холодів
Ситний варіант закрутки на період холодів

Така консервація з м’ясом і перловкою дуже врятує взимку

Цього року українці ретельніше готуються до зими, запасаючись продуктами та консервацією. Вдалим видом заготовок є так звані готові обіди з банки. Зазвичай у подібні лечо додають овочі, крупи та м’ясо.

Рецептом такої закрутки на зиму поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт у Youtube. За її словами, виходить дуже смачна та ситна страва. Її можна вживати в їжу охолодженою, розігрівати або заливати окропом. Цвіт додала, що таку закрутку добре готувати нашим захисникам або тим, хто перебуває в "польових" умовах, де немає можливості готувати їжу.

Інгредієнти на 1 банку об’ємом 0,5 л:

  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Перець горошком – 0,5 ч. ложки
  • М’ясо – 100 г
  • Сіль — 1 ч. ложка
  • Морква – 0,5 шт.
  • Цибуля – 0,5 шт.
  • Перець – 1/4 прим.
  • Перлова крупа – 70 г

Спосіб приготування:

  1. На дно банки покласти лавровий лист і перець горошком. Додаємо м’ясо. Всипаємо сіль.
  2. Додаємо моркву, нарізану кружальцями, а також цибулю та болгарський перець (соломкою). Всипаємо перлову крупу.
  3. Залити холодною водою. Накрити кришками і відправити в холодну духовку за температури 200 градусів. Коли закипить, зменшити до 150 градусів та тушкувати 2 години.
  4. Готові закрутки вийняти з духовки та герметично закрити. Перевернути й охолодити до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно заморожувати фрукти та ягоди на зиму. А також ми ділилися способом, завдяки якому можна зберегти свіжу зелень до зими без заморозки.

Теги:
#Рецепт #Консервація