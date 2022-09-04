Так ви баклажани ще не готували: рецепт ситної закуски з італійською ноткою
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Баклажани можна приготувати дуже нестандартно
Поки ще триває сезон баклажанів, встигніть спробувати приготувати з цим овочом ситну незвичайну страву. Багато хто звик баклажани смажити або запікати в духовці, але ще з них можна зробити таку собі піцу. При цьому, яйця та борошно не будуть потрібні.
Рецептом страви а-ля баклажанна піца поділилася фудблогерка Валя Саєнко в Instagram. За словами кулінара, звичні речі можна приготувати зовсім іншим способом, а смак стає ще яскравішим. Баклажан замість тіста чудово поєднується з томатним соусом.
Складові:
- Баклажан — 1 шт. (великий)
- Томати у власному соку – 200 г
- Часник — 1 зубчик
- Орегано
- Сіль, цукор, перець
- Олія
- Моцарелла м’яка — 1 упаковка
- Пармезан або твердий сир – 100 г
- Черрі — 100 г
- Рукола або шпинат для прикраси
Спосіб приготування:
- Баклажан нарізаємо вздовж, завтовшки приблизно 5-8 мм. Викладаємо на лист, солимо, поливаємо трохи олією і запікаємо 5-7 хвилин.
- За цей час приготуємо соус: змішати томати з подрібненим часником, орегано, сіллю, цукром, додати трохи перцю і довести до кипіння.
- Підпечені баклажани змащуємо соусом, зверху викладаємо чері, сир і знову запікаємо близько 15 хвилин.
- Дістаємо, прикрашаємо шпинатом або руколою.
Також "Телеграф" розповідав, як легко приготувати ситну страву з мінімумом зусиль. Курка з баклажанами як альтернатива швидкого обіду чи вечері здивує смаком.