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Так ви баклажани ще не готували: рецепт ситної закуски з італійською ноткою

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Баклажанна піца – це щось новеньке
Баклажанна піца – це щось новеньке

Баклажани можна приготувати дуже нестандартно

Поки ще триває сезон баклажанів, встигніть спробувати приготувати з цим овочом ситну незвичайну страву. Багато хто звик баклажани смажити або запікати в духовці, але ще з них можна зробити таку собі піцу. При цьому, яйця та борошно не будуть потрібні.

Рецептом страви а-ля баклажанна піца поділилася фудблогерка Валя Саєнко в Instagram. За словами кулінара, звичні речі можна приготувати зовсім іншим способом, а смак стає ще яскравішим. Баклажан замість тіста чудово поєднується з томатним соусом.

Складові:

  • Баклажан — 1 шт. (великий)
  • Томати у власному соку – 200 г
  • Часник — 1 зубчик
  • Орегано
  • Сіль, цукор, перець
  • Олія
  • Моцарелла м’яка — 1 упаковка
  • Пармезан або твердий сир – 100 г
  • Черрі — 100 г
  • Рукола або шпинат для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Баклажан нарізаємо вздовж, завтовшки приблизно 5-8 мм. Викладаємо на лист, солимо, поливаємо трохи олією і запікаємо 5-7 хвилин.
  2. За цей час приготуємо соус: змішати томати з подрібненим часником, орегано, сіллю, цукром, додати трохи перцю і довести до кипіння.
  3. Підпечені баклажани змащуємо соусом, зверху викладаємо чері, сир і знову запікаємо близько 15 хвилин.
  4. Дістаємо, прикрашаємо шпинатом або руколою.

Також "Телеграф" розповідав, як легко приготувати ситну страву з мінімумом зусиль. Курка з баклажанами як альтернатива швидкого обіду чи вечері здивує смаком.

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#Рецепт #Піца #Баклажани