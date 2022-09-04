Як зберегти овочі на зиму, не втративши вітаміни: два універсальні способи заготівлі

Сушені або заморожені овочі можуть залишатися свіжими, якщо врахувати деякі правила

Українці активно готуються до періоду морозів і заготовляють продукти. Зберегти до зими овочі можна не лише у вигляді консервації, а двома іншими способами – посушивши або заморозивши. У такому вигляді вони не втратять корисні властивості та насичуватимуть вас вітамінами навіть у холод.

Якщо ви зібралися засушити або заморозити овочі на зиму, важливо врахувати кілька простих правил. Про них докладно йдеться у рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я на сайті відомства.

Так, перше правило – підготовка продуктів. Овочі необхідно бланшувати або запекти, так ви збережете вітаміни. Швидко приготувати рекомендується кабачки, броколі, цвітну або брюссельську капусту, стручкову квасолю. Якщо овочі відварювати, то вони можуть втратити корисні властивості.

Після бланшування овочі можна висушити або заморозити. Деякі овочі добре зберігаються в холодильнику й у сирому вигляді, наприклад, солодкий перець, а от баклажан необхідно перед заморожуванням запікати.

Сушіння овочів чудовий спосіб заготовити на холодний сезон інгредієнти для супів чи соусів. Також спробуйте запастись корисними чіпсами з моркви, буряків, гарбуза, кабачків, приправлених натуральними спеціями.

Ще один чудовий варіант зберегти овочі – в’ялення. Найчастіше заготовляють в’ялені томати. Помідори сушать зі спеціями та заправляють оливковою олією. Докладний рецепт приготування в’ялених томатів на зиму раніше розміщував "Телеграф".

Що стосується зелені, то кріп потрібно заморожувати або сушити, тоді як петрушку, м’яту, розмарин, чебрець, червоний перець, шавлій – сушити, а ось базилік – заливати оливковою олією та заморожувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморожувати на зиму фрукти та ягоди, і які з них найкраще зберігаються у морозилці.