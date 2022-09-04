З коржами возитися не доведеться: як приготувати смачний торт без випічки (відео)

Такий десерт чудово доповнить будь-який прихід гостей

Якщо ви зібралися готувати торт, то необов’язково "чаклувати" над тістом і витрачати багато часу на випікання коржів. Ідеальний варіант легкого у приготуванні десерту – торт без випічки. І це може бути не тільки тірамісу, для якого не завжди знайдуть продукти в холодильнику.

Рецептом торта, який не потрібно випікати у духовці, поділилася фудблогерка Таня Шеремет у Instagram. Головний плюс такої кулінарної ідеї – мінімум як інгредієнтів, так і зусиль. Проте смак торта порадує і дітей, і дорослих.

Складові:

200 г печива (крекер)

1 ст. горіхів

50 г білого шоколаду

300 г чорного шоколаду

100 г масла

1 ст. вершків 20%

Спосіб приготування:

Печиво подрібнюємо на шматочки, також подрібнюємо білий шоколад, чорний шоколад. Чорний шоколад перекладаємо у миску. У каструлі з’єднуємо масло та вершки, доводимо до кипіння, відразу заливаємо чорний шоколад, перемішуємо до розчинення. У шоколадну масу додаємо печиво, горіхи, білий шоколад, перемішуємо. Форму вистилаємо харчовою плівкою, викладаємо шоколадну суміш, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 3 години. Дістаємо із форми, посипаємо какао.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом легендарного торта "Бите скло". Такий торт готується дуже просто і з’їдається дуже швидко.