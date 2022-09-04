З коржами возитися не доведеться: як приготувати смачний торт без випічки (відео)
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Такий десерт чудово доповнить будь-який прихід гостей
Якщо ви зібралися готувати торт, то необов’язково "чаклувати" над тістом і витрачати багато часу на випікання коржів. Ідеальний варіант легкого у приготуванні десерту – торт без випічки. І це може бути не тільки тірамісу, для якого не завжди знайдуть продукти в холодильнику.
Рецептом торта, який не потрібно випікати у духовці, поділилася фудблогерка Таня Шеремет у Instagram. Головний плюс такої кулінарної ідеї – мінімум як інгредієнтів, так і зусиль. Проте смак торта порадує і дітей, і дорослих.
Складові:
- 200 г печива (крекер)
- 1 ст. горіхів
- 50 г білого шоколаду
- 300 г чорного шоколаду
- 100 г масла
- 1 ст. вершків 20%
Спосіб приготування:
- Печиво подрібнюємо на шматочки, також подрібнюємо білий шоколад, чорний шоколад. Чорний шоколад перекладаємо у миску.
- У каструлі з’єднуємо масло та вершки, доводимо до кипіння, відразу заливаємо чорний шоколад, перемішуємо до розчинення.
- У шоколадну масу додаємо печиво, горіхи, білий шоколад, перемішуємо.
- Форму вистилаємо харчовою плівкою, викладаємо шоколадну суміш, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 3 години.
- Дістаємо із форми, посипаємо какао.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом легендарного торта "Бите скло". Такий торт готується дуже просто і з’їдається дуже швидко.