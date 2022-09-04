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З коржами возитися не доведеться: як приготувати смачний торт без випічки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зробити шикарний торт можна без духовки
Зробити шикарний торт можна без духовки

Такий десерт чудово доповнить будь-який прихід гостей

Якщо ви зібралися готувати торт, то необов’язково "чаклувати" над тістом і витрачати багато часу на випікання коржів. Ідеальний варіант легкого у приготуванні десерту – торт без випічки. І це може бути не тільки тірамісу, для якого не завжди знайдуть продукти в холодильнику.

Рецептом торта, який не потрібно випікати у духовці, поділилася фудблогерка Таня Шеремет у Instagram. Головний плюс такої кулінарної ідеї – мінімум як інгредієнтів, так і зусиль. Проте смак торта порадує і дітей, і дорослих.

Складові:

  • 200 г печива (крекер)
  • 1 ст. горіхів
  • 50 г білого шоколаду
  • 300 г чорного шоколаду
  • 100 г масла
  • 1 ст. вершків 20%

Спосіб приготування:

  1. Печиво подрібнюємо на шматочки, також подрібнюємо білий шоколад, чорний шоколад. Чорний шоколад перекладаємо у миску.
  2. У каструлі з’єднуємо масло та вершки, доводимо до кипіння, відразу заливаємо чорний шоколад, перемішуємо до розчинення.
  3. У шоколадну масу додаємо печиво, горіхи, білий шоколад, перемішуємо.
  4. Форму вистилаємо харчовою плівкою, викладаємо шоколадну суміш, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 3 години.
  5. Дістаємо із форми, посипаємо какао.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом легендарного торта "Бите скло". Такий торт готується дуже просто і з’їдається дуже швидко.

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#Рецепт #Торт #торт без випічки