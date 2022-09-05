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Розкрито рецепт приголомшливих запечених болгарських перчиків: що треба для соковитої начинки (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати запечені болгарські перці - рецепт Новина оновлена 05 вересня 2022, 10:59
Як приготувати запечені болгарські перці - рецепт

Простіше та смачніше вже не придумаєш

Яка страва першою спадає вам на думку, коли треба приготувати болгарський перець? Напевно, це популярні в нашій кухні фаршировані рисом і м’ясним фаршем перці. Але ми запропонуємо своїм читачам трішки відійти від звичних страв.

Пропонуємо запекти їх половинками в духовці. Повірте, це дуже смачно! В цьому рецепті, яким поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking), солодкий болгарський перець послужить формою для запікання інгредієнтів.

Як приготувати запечені болгарські перці

Інгредієнти:

  • 2 болгарські перці

Для начинки:

  • відварене куряче філе,
  • сир натертий,
  • пара помідорів чері,
  • сир фета

Для заливки:

  • 1 яйце,
  • 3 ст.л. сметани,
  • 100 г вершків 15-20%,
  • сіль,
  • 1/2 ч.л. сухого часнику,
  • орегано

Приготування:

  1. Перці миємо, розрізаємо навпіл і виймаємо серединки.
  2. Для заливки з'єднуємо яйце, сіль, спеції, сметану і вершки. Добре перемішуємо.
  3. Викладаємо на деко перчики. В середину викладаємо начинку, заливаємо заливку і відправляємо в духовку.
  4. Запікаємо при 190 градусах приблизно 35 хвилин. Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом а-ля баклажанної піци. При цьому, для неї яйця та борошно не будуть потрібні.

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#Рецепти #Перець #Болгарський перець