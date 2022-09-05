Простіше та смачніше вже не придумаєш

Яка страва першою спадає вам на думку, коли треба приготувати болгарський перець? Напевно, це популярні в нашій кухні фаршировані рисом і м’ясним фаршем перці. Але ми запропонуємо своїм читачам трішки відійти від звичних страв.

Пропонуємо запекти їх половинками в духовці. Повірте, це дуже смачно! В цьому рецепті, яким поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking), солодкий болгарський перець послужить формою для запікання інгредієнтів.

Як приготувати запечені болгарські перці

Інгредієнти:

2 болгарські перці

Для начинки:

відварене куряче філе,

сир натертий,

пара помідорів чері,

сир фета

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Для заливки:

1 яйце,

3 ст.л. сметани,

100 г вершків 15-20%,

сіль,

1/2 ч.л. сухого часнику,

орегано

Приготування:

Перці миємо, розрізаємо навпіл і виймаємо серединки. Для заливки з'єднуємо яйце, сіль, спеції, сметану і вершки. Добре перемішуємо. Викладаємо на деко перчики. В середину викладаємо начинку, заливаємо заливку і відправляємо в духовку. Запікаємо при 190 градусах приблизно 35 хвилин. Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом а-ля баклажанної піци. При цьому, для неї яйця та борошно не будуть потрібні.