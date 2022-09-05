Розкрито рецепт приголомшливих запечених болгарських перчиків: що треба для соковитої начинки (відео)
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Простіше та смачніше вже не придумаєш
Яка страва першою спадає вам на думку, коли треба приготувати болгарський перець? Напевно, це популярні в нашій кухні фаршировані рисом і м’ясним фаршем перці. Але ми запропонуємо своїм читачам трішки відійти від звичних страв.
Пропонуємо запекти їх половинками в духовці. Повірте, це дуже смачно! В цьому рецепті, яким поділилась фудблогерка Анна (anny.cooking), солодкий болгарський перець послужить формою для запікання інгредієнтів.
Як приготувати запечені болгарські перці
Інгредієнти:
- 2 болгарські перці
Для начинки:
- відварене куряче філе,
- сир натертий,
- пара помідорів чері,
- сир фета
Для заливки:
- 1 яйце,
- 3 ст.л. сметани,
- 100 г вершків 15-20%,
- сіль,
- 1/2 ч.л. сухого часнику,
- орегано
Приготування:
- Перці миємо, розрізаємо навпіл і виймаємо серединки.
- Для заливки з'єднуємо яйце, сіль, спеції, сметану і вершки. Добре перемішуємо.
- Викладаємо на деко перчики. В середину викладаємо начинку, заливаємо заливку і відправляємо в духовку.
- Запікаємо при 190 градусах приблизно 35 хвилин. Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом а-ля баклажанної піци. При цьому, для неї яйця та борошно не будуть потрібні.