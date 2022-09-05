Що додати в котлети, щоб вони вийшли неймовірно соковитими: чудовий рецепт

У досвідчених кулінарів є кілька секретних інгредієнтів, які додають котлетам соковитості.

Котлети, здавалося б, нескладна страва. Головне, щоб був добрий фарш. Однак і його можна зіпсувати, якщо котлети вийдуть сухими. Соковитості цій страві додати дуже просто, якщо знати "таємні" інгредієнти. При цьому хліб додавати у фарш не слід.

Простим рецептом соковитих котлет з курячого фаршу поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. За словами кулінара, є кілька способів зробити м’ясо соковитим. Котлети виходять надзвичайно смачними.

Так, деякі додають у фарш майонез, але цей спосіб не назвеш корисним. Замість картоплі можна додати моркву або трохи капусти та зелені, що теж дасть соковитості. Якщо фарш трохи рідкий, використовуйте ложку-дві манки і дайте постояти 15 хвилин. А ще смачно панірувати котлети в борошні або сухарях, або ж обваляти в білках, що залишилися від фаршу. Для соковитості деякі кулінари додають трохи вершкового масла чи сиру. Саєнко пропонує зробити котлети з додаванням кабачка й картоплі.

Рецепт соковитих курячих котлет

Інгредієнти :

Фарш курячий – 800 г

Цибуля – 2 шт.

Кабачок – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Сіль, перець, сухий часник

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

У фарш додаємо натерту на дрібну тертку цибулю та картоплю. Кабачок теж тремо на дрібну тертку, але окремо. Зціджуємо зайву вологу. І додаємо у фарш. Додаємо спеції та жовток і добре перемішуємо. Перед жаркою рекомендується трохи вибити фарш від зайвого повітря. Котлети сформувати вологими руками та смажити з обох боків на гарячій сковороді. До рум’яної скоринки на середньому вогні. Викладаємо котлети на лист і відправляємо в духову шафу при 180 градусах приблизно на 5 хвилин. Орієнтуйтеся на розмір котлет, адже чим вона більша, тим довше пекти.

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