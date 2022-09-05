Гроші на вітер і згаяний час: які овочі та фрукти не можна використовувати для консервації

Розповідаємо, чи можна закривати на зиму не зовсім свіжі овочі та фрукти

Як не дивно, але деякі люди думають, що оскільки консервація овочів і фруктів — це відстрочений процес, то можна використовувати не зовсім свіжі овочі та фрукти. Але це зовсім не так.

Як пишуть у блозі "Рецепти закруток" в Інстаграмі, це гроші на вітер і згаяний час. Всі овочі, ягоди, фрукти потрібно купувати (або збирати зі свого саду/городу) і відразу ж консервувати без зволікання.

Не треба забувати також ретельно вимити та перебрати дари природи, а потім обсушити, наприклад, паперовими рушниками.

Ось і весь секрет: використовуйте для консервації тільки свіжі овочі та фрукти.

Раніше "Телеграф" писав, що обов'язково потрібно заготовити на зиму, щоб було чим почастувати всю родину — цей шорт-лист буде вам корисний.

Також раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які крупи слід обов’язково заготовити на зиму — ці продукти довгострокові у зберіганні.