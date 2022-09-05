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Виходить ніжна, як хмаринка: швидкий рецепт смачної сирної запіканки (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як швидко приготувати запіканку із сиру
Як швидко приготувати запіканку із сиру

Виходить хрумка шкоринка і соковита начинка

Це універсальний десерт, який можна приготувати як на сніданок до чаю, так і на обід чи вечерю, а також подати до святкового столу. Раніше ми ділились рецептом сирної запіканки в мікрохвильовці. Тепер розповімо, як швидко приготувати страву в духовці.

Швидким рецептом запіканки поділилась фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі. "Якщо у вас лишився білий хліб не першої свіжості, приготуйте чудовий сніданок. Це дуже швидко і мега смачно!", — відмітила кулінар.

Як швидко приготувати запіканку із сиру

Інгредієнти:

  • 4 шматочки білого хліба
  • 450 г сиру
  • 4 яйця
  • родзинки, курага (якщо не любите, можна без них)
  • 5 ст. л. цукру
  • 750 г жирного молока (від 3,2%)
  • 2 яблука
  • 70 г масла

Приготування:

  1. Яблука почистьте від шкірки і поріжте кубиком.
  2. Додайте родзинки та порізану курагу.
  3. Змішайте з коров‘ячим сиром.
  4. У форму будь-якої величини (від неї просто залежатиме висота запіканки) покладіть шматочки масла. Поверх — порізаний білий хліб, щоб покрив усе дно.
  5. Яйця збийте з цукром. Додайте молоко і ще раз збийте.
  6. На хліб викладіть сирно-родзинкову масу, полийте сумішшю яєць, цукру і молока.
  7. Поверх покладіть решту масла, порізаного шматочками.
  8. Випікайте при 200 град 40 — 50 хв, і ще лишіть запіканку "доходити" у виключеній духовці хвилин на 20.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати смачний торт з печива та шоколаду без випічки.

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#Рецепти #Запіканки