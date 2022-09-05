Виходить ніжна, як хмаринка: швидкий рецепт смачної сирної запіканки (відео)
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Виходить хрумка шкоринка і соковита начинка
Це універсальний десерт, який можна приготувати як на сніданок до чаю, так і на обід чи вечерю, а також подати до святкового столу. Раніше ми ділились рецептом сирної запіканки в мікрохвильовці. Тепер розповімо, як швидко приготувати страву в духовці.
Швидким рецептом запіканки поділилась фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі. "Якщо у вас лишився білий хліб не першої свіжості, приготуйте чудовий сніданок. Це дуже швидко і мега смачно!", — відмітила кулінар.
Як швидко приготувати запіканку із сиру
Інгредієнти:
- 4 шматочки білого хліба
- 450 г сиру
- 4 яйця
- родзинки, курага (якщо не любите, можна без них)
- 5 ст. л. цукру
- 750 г жирного молока (від 3,2%)
- 2 яблука
- 70 г масла
Приготування:
- Яблука почистьте від шкірки і поріжте кубиком.
- Додайте родзинки та порізану курагу.
- Змішайте з коров‘ячим сиром.
- У форму будь-якої величини (від неї просто залежатиме висота запіканки) покладіть шматочки масла. Поверх — порізаний білий хліб, щоб покрив усе дно.
- Яйця збийте з цукром. Додайте молоко і ще раз збийте.
- На хліб викладіть сирно-родзинкову масу, полийте сумішшю яєць, цукру і молока.
- Поверх покладіть решту масла, порізаного шматочками.
- Випікайте при 200 град 40 — 50 хв, і ще лишіть запіканку "доходити" у виключеній духовці хвилин на 20.
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