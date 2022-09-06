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Вийде неймовірно повітряним: рецепт найсмачнішого омлету нашвидкуруч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як приготувати омлет
Як приготувати омлет

Вам знадобляться лише яйця, молоко та п’ять хвилин вільного часу.

Омлет — це одне з найпопулярніших, і що дуже швидких і легких у приготуванні страв, яке часто готують як сніданок. Його люблять як дорослі, так і діти, проте якщо готувати омлет з борошном, то він не завжди виходить пишним, і може бути схожий на підошву. Як цього уникнути?

Як повідомляє prostoway, омлет можна приготувати ще простіше. Для цього вам знадобиться всього два інгредієнти та 5 хвилин, а в результаті ви отримаєте ідеальний, ніжний, соковитий та повітряний омлет. До того ж не особливо калорійний.

Повітряний омлет без борошна: рецепт

Інгредієнти:

  • яйця
  • молоко
  • сіль, спеції на смак

Спосіб приготування:

  1. Яйця збийте до пишної піни, щоб маса була світлого кольору та однорідна. Можна використовувати блендер.
  2. Додайте молоко і знову гарненько збийте.
  3. Смажте на сухій сковороді на маленькому вогні під закритою кришкою протягом 5 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляного гратена. Страва під сиром виходить неймовірно смачною та ароматною.

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#Рецепт #Омлет