Вийде неймовірно повітряним: рецепт найсмачнішого омлету нашвидкуруч

Вам знадобляться лише яйця, молоко та п’ять хвилин вільного часу.

Омлет — це одне з найпопулярніших, і що дуже швидких і легких у приготуванні страв, яке часто готують як сніданок. Його люблять як дорослі, так і діти, проте якщо готувати омлет з борошном, то він не завжди виходить пишним, і може бути схожий на підошву. Як цього уникнути?

Як повідомляє prostoway, омлет можна приготувати ще простіше. Для цього вам знадобиться всього два інгредієнти та 5 хвилин, а в результаті ви отримаєте ідеальний, ніжний, соковитий та повітряний омлет. До того ж не особливо калорійний.

Повітряний омлет без борошна: рецепт

Інгредієнти:

яйця

молоко

сіль, спеції на смак

Спосіб приготування:

Яйця збийте до пишної піни, щоб маса була світлого кольору та однорідна. Можна використовувати блендер. Додайте молоко і знову гарненько збийте. Смажте на сухій сковороді на маленькому вогні під закритою кришкою протягом 5 хвилин.

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