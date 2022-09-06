Пісочне печиво з кремом нашвидкуруч: рецепт смачної випічки до чаю (відео)

Дуже смачна начинка для печива виходить на основі маскарпоне сиру.

Навіщо витрачати гроші на солодощі, якщо їх можна приготувати самостійно. Більш того, завдяки готуванню можна вирушити в кулінарну подорож світом. Головне обирати рецепти із різних країн. І сьогодні ми хочемо відправити вас до Італії.

Кулінарний блогер Люда Ізі Кук у своєму блозі поділилася рецептом ідеального італійського печива, на приготування якого вам знадобиться лише пів години. Зазначимо, що поєднання м’якого пісочного тіста та ніжної начинки з цитрусовими нотками не залишить байдужим.

Італійське пісочне печиво: рецепт

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

масло вершкове — 200 г;

цукор — 150 г;

сіль — ¼ ч. л;

екстракт ванілі – 1 ч. л;

розпушувач — 8 г;

борошно — 450 г.

Для начинки:

Маскарпоне – 250 г;

яєчний жовток – 1 шт;

крохмаль — 15 гр;

цукрова пудра – 70 гр;

сіль — щіпка;

цедра одного лимона.

Спосіб приготування:

Збийте розм’якшене вершкове масло з цукром, сіллю і екстрактом ванілі до отримання пишної світлої маси. Додайте яйця по одному і добре перемішайте. По частинах додайте борошно, що просіює, змішану з розпушувачем, і замісіть однорідне, м’яке тісто, що не прилипає до рук. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15-20 хвилин. Для приготування начинки з’єднайте всі інгредієнти та за допомогою віночка все перемішайте до отримання ніжної однорідної маси, схожої на крем. Для зручності розділіть тісто на дві частини. Кожну частину розкачайте у пласт товщиною 2-3 мм, і виріжте кружечки. Викладіть повну чайну ложку начинки у центр одного кола та накрийте іншою. Краї притисніть вилкою і зробіть невеликий хрестоподібний надріз посередині. Випікайте печиво за температури 180 градусів 18-20 хвилин.

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