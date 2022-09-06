Пісочне печиво з кремом нашвидкуруч: рецепт смачної випічки до чаю (відео)
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Дуже смачна начинка для печива виходить на основі маскарпоне сиру.
Навіщо витрачати гроші на солодощі, якщо їх можна приготувати самостійно. Більш того, завдяки готуванню можна вирушити в кулінарну подорож світом. Головне обирати рецепти із різних країн. І сьогодні ми хочемо відправити вас до Італії.
Кулінарний блогер Люда Ізі Кук у своєму блозі поділилася рецептом ідеального італійського печива, на приготування якого вам знадобиться лише пів години. Зазначимо, що поєднання м’якого пісочного тіста та ніжної начинки з цитрусовими нотками не залишить байдужим.
Італійське пісочне печиво: рецепт
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- масло вершкове — 200 г;
- цукор — 150 г;
- сіль — ¼ ч. л;
- екстракт ванілі – 1 ч. л;
- розпушувач — 8 г;
- борошно — 450 г.
Для начинки:
- Маскарпоне – 250 г;
- яєчний жовток – 1 шт;
- крохмаль — 15 гр;
- цукрова пудра – 70 гр;
- сіль — щіпка;
- цедра одного лимона.
Спосіб приготування:
- Збийте розм’якшене вершкове масло з цукром, сіллю і екстрактом ванілі до отримання пишної світлої маси. Додайте яйця по одному і добре перемішайте.
- По частинах додайте борошно, що просіює, змішану з розпушувачем, і замісіть однорідне, м’яке тісто, що не прилипає до рук.
- Готове тісто накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 15-20 хвилин.
- Для приготування начинки з’єднайте всі інгредієнти та за допомогою віночка все перемішайте до отримання ніжної однорідної маси, схожої на крем.
- Для зручності розділіть тісто на дві частини. Кожну частину розкачайте у пласт товщиною 2-3 мм, і виріжте кружечки.
- Викладіть повну чайну ложку начинки у центр одного кола та накрийте іншою. Краї притисніть вилкою і зробіть невеликий хрестоподібний надріз посередині.
- Випікайте печиво за температури 180 градусів 18-20 хвилин.
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