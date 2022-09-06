Пиріг, який тане в роті: простий та неймовірно смачний рецепт шарлотки з яблуками (відео)

Чудовий варіант випічки з яблуками на кожен день.

Шарлотка з яблуками – це найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг, який буквально тане в роті, а готується дуже швидко. А неймовірний аромат пирога наповнить всю кухню так, що буде дуже складно дочекатися, коли вже можна буде насолодитися шарлоткою з чашкою чаю.

Рецептом традиційної шарлотки за пів години поділилася кулінарний блогер Alina FooDee. Зазначимо, що рецепт шарлотки такий простий, що приготувати її зможе навіть молода господиня.

Інгредієнти:

Яблука (бажано кислі) – 500-600 гр

Цукор – 160 гр

Борошно — 160 гр

Яйця – 4 великі

Сіль – 1 щіпка

Спосіб приготування

Наріжте яблука часточками чи кубиками. Збийте яйця з цукром і 1 щіпкою солі у світлу густу масу. Щоб переконатися, що маса добре збилася, проведіть лінію віночком, якщо вона залишається видимою протягом 1-2 секунд, а потім розтікається, яйця з цукром вже добре збиті. Просійте борошно і акуратно перемішайте лопаткою рухами знизу вгору. Форму застелите пергаментом або змастіть вершковим маслом, а потім припиліть борошном. Вилийте ½ частину тіста, викладіть половину яблук нарізаних часточками, зверху залийте рештою тесту і викладіть яблука, що залишилися зверху. Випікайте протягом 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

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