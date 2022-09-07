Рус

"Лінивий" хот-дог за 5 хвилин: швидкий рецепт популярної закуски

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як приготувати хот-дог Новина оновлена 07 вересня 2022, 12:55
Як приготувати хот-дог

На приготування таких хот-догів вам знадобиться лише 5 хвилин.

Фас-фуд — це не найкорисніша їжа, проте це відмінний варіант швидкого перекушування. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом швидкої закуски, яка готується всього 5 хвилин.

"Лінивий" хот-дог: рецепт

Інгредієнти:

  • Сосиски – 8 шт.
  • Тостовий хліб – 4 шт.
  • Сир твердий – 100 г
  • Сіль, копчена паприка – до смаку
  • Яйця – 2 шт.
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Сосиски обсмажте на сковорідці з усіх боків, сир натріть на тертку.
  2. У скибочках хліба відріжте краєчки і помістіть в блендер. Туди ж додайте сіль та копчену паприку.
  3. М’якуш кожної скибочки хліба розкотіть. Викладіть твердий сир і поверх сосиску. Все закрутіть у рулет, обваляйте в яйце, яке попередньо збийте, та в паніруванні.
  4. Потім обсмажте з обох боків на сковороді.

Раніше український кулінар Ліза Глинська розповіла, як приготувати соковитий хачапурі із сиром лише за кілька хвилин.

Теги:
#Рецепт #Хот дог #Закуска