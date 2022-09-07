"Лінивий" хот-дог за 5 хвилин: швидкий рецепт популярної закуски

На приготування таких хот-догів вам знадобиться лише 5 хвилин.

Фас-фуд — це не найкорисніша їжа, проте це відмінний варіант швидкого перекушування. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом швидкої закуски, яка готується всього 5 хвилин.

"Лінивий" хот-дог: рецепт

Інгредієнти:

Сосиски – 8 шт.

Тостовий хліб – 4 шт.

Сир твердий – 100 г

Сіль, копчена паприка – до смаку

Яйця – 2 шт.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Сосиски обсмажте на сковорідці з усіх боків, сир натріть на тертку. У скибочках хліба відріжте краєчки і помістіть в блендер. Туди ж додайте сіль та копчену паприку. М’якуш кожної скибочки хліба розкотіть. Викладіть твердий сир і поверх сосиску. Все закрутіть у рулет, обваляйте в яйце, яке попередньо збийте, та в паніруванні. Потім обсмажте з обох боків на сковороді.

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