"Лінивий" хот-дог за 5 хвилин: швидкий рецепт популярної закуски
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На приготування таких хот-догів вам знадобиться лише 5 хвилин.
Фас-фуд — це не найкорисніша їжа, проте це відмінний варіант швидкого перекушування. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом швидкої закуски, яка готується всього 5 хвилин.
"Лінивий" хот-дог: рецепт
Інгредієнти:
- Сосиски – 8 шт.
- Тостовий хліб – 4 шт.
- Сир твердий – 100 г
- Сіль, копчена паприка – до смаку
- Яйця – 2 шт.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Сосиски обсмажте на сковорідці з усіх боків, сир натріть на тертку.
- У скибочках хліба відріжте краєчки і помістіть в блендер. Туди ж додайте сіль та копчену паприку.
- М’якуш кожної скибочки хліба розкотіть. Викладіть твердий сир і поверх сосиску. Все закрутіть у рулет, обваляйте в яйце, яке попередньо збийте, та в паніруванні.
- Потім обсмажте з обох боків на сковороді.
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