П’ять хвилин і готово: простий рецепт морозива всього із трьох інгредієнтів

Для приготування домашнього морозива потрібна проста скляна банка.

Приготувати морозиво в домашніх умовах зовсім нескладно, навіть якщо у вас немає морозива. Є маса варіацій рецептів домашнього морозива, найпростіший з них включає лише 3 інгредієнти. Воно буде мінімально калорійним та максимально натуральним, передає Ukr.Media.

Домашнє морозиво: рецепт

Інгредієнти:

240 мл вершків для збивання;

3 ч.л цукрової пудри або трохи меду;

1 ч. л ванільного екстракту.

Спосіб приготування:

Візьміть скляну банку об’ємом 0,5 літра і поставте в морозилку на 5-7 хвилин. Після цього покладіть у крижану банку всі інгредієнти, закрийте її кришкою і активно струшуйте протягом 5 хвилин, щоб маса стала густішою і щільнішою. Зазначимо, що на цьому етапі можна додати наповнювачі до смаку. Потім поставте банку в морозилку на 2-3 години.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту не можна використовувати і цукор.