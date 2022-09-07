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П’ять хвилин і готово: простий рецепт морозива всього із трьох інгредієнтів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як приготувати домашнє морозиво Новина оновлена 07 вересня 2022, 15:55
Як приготувати домашнє морозиво

Для приготування домашнього морозива потрібна проста скляна банка.

Приготувати морозиво в домашніх умовах зовсім нескладно, навіть якщо у вас немає морозива. Є маса варіацій рецептів домашнього морозива, найпростіший з них включає лише 3 інгредієнти. Воно буде мінімально калорійним та максимально натуральним, передає Ukr.Media.

Домашнє морозиво: рецепт

Інгредієнти:

  • 240 мл вершків для збивання;
  • 3 ч.л цукрової пудри або трохи меду;
  • 1 ч. л ванільного екстракту.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть скляну банку об’ємом 0,5 літра і поставте в морозилку на 5-7 хвилин.
  2. Після цього покладіть у крижану банку всі інгредієнти, закрийте її кришкою і активно струшуйте протягом 5 хвилин, щоб маса стала густішою і щільнішою. Зазначимо, що на цьому етапі можна додати наповнювачі до смаку.
  3. Потім поставте банку в морозилку на 2-3 години.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту не можна використовувати і цукор.

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#Рецепт #Морозиво