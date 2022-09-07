П’ять хвилин і готово: простий рецепт морозива всього із трьох інгредієнтів
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Для приготування домашнього морозива потрібна проста скляна банка.
Приготувати морозиво в домашніх умовах зовсім нескладно, навіть якщо у вас немає морозива. Є маса варіацій рецептів домашнього морозива, найпростіший з них включає лише 3 інгредієнти. Воно буде мінімально калорійним та максимально натуральним, передає Ukr.Media.
Домашнє морозиво: рецепт
Інгредієнти:
- 240 мл вершків для збивання;
- 3 ч.л цукрової пудри або трохи меду;
- 1 ч. л ванільного екстракту.
Спосіб приготування:
- Візьміть скляну банку об’ємом 0,5 літра і поставте в морозилку на 5-7 хвилин.
- Після цього покладіть у крижану банку всі інгредієнти, закрийте її кришкою і активно струшуйте протягом 5 хвилин, щоб маса стала густішою і щільнішою. Зазначимо, що на цьому етапі можна додати наповнювачі до смаку.
- Потім поставте банку в морозилку на 2-3 години.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт морозива без молока. При приготуванні десерту не можна використовувати і цукор.