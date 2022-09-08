Як приготувати приголомшливе печиво з тріщинками: простий рецепт (відео)
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Таке домашнє печиво підкорить ваших гостей
Існує маса варіацій рецептів домашнього печива. У домашніх умовах можна приготувати і популярне шоколадне печиво з тріщинками, яке не тільки потішить смаком і ніжною текстурою, а й виглядає як кондитерський шедевр. До того ж, домашні ласощі будуть набагато кориснішими за магазинні.
Рецептом шоколадного печива з тріщинками поділилася фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Смаколик готується досить швидко, а до складу входять звичайні інгредієнти, багато з яких, можливо, вже є у вашому холодильнику.
Складові:
- борошно — 150 г
- какао – 60 г
- цукрова пудра – 100 г
- розпушувач тіста — 10 г
- вершкове масло – 60 г
- яйця – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Борошно, какао, цукрову пудру та розпушувач дуже добре перемішати.
- Збити яйця та ваніль (ванільний цукор).
- Додати в суху суміш збиті яйця і розтоплене вершкове масло.
- Замісити тісто і залишити в холодильнику на 1 годину. Важливо, щоб тісто було максимально охолодженим, інакше не з’являться бажані тріщинки!
- Сформувати з тісту кульки і добре обмокнути їх в цукровій пудрі.
- Випікати печиво 12 хвилин за температури 190 градусів.
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