Як приготувати приголомшливе печиво з тріщинками: простий рецепт (відео)

Таке домашнє печиво підкорить ваших гостей

Існує маса варіацій рецептів домашнього печива. У домашніх умовах можна приготувати і популярне шоколадне печиво з тріщинками, яке не тільки потішить смаком і ніжною текстурою, а й виглядає як кондитерський шедевр. До того ж, домашні ласощі будуть набагато кориснішими за магазинні.

Рецептом шоколадного печива з тріщинками поділилася фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Смаколик готується досить швидко, а до складу входять звичайні інгредієнти, багато з яких, можливо, вже є у вашому холодильнику.

Складові:

борошно — 150 г

какао – 60 г

цукрова пудра – 100 г

розпушувач тіста — 10 г

вершкове масло – 60 г

яйця – 2 шт.

Спосіб приготування:

Борошно, какао, цукрову пудру та розпушувач дуже добре перемішати. Збити яйця та ваніль (ванільний цукор). Додати в суху суміш збиті яйця і розтоплене вершкове масло. Замісити тісто і залишити в холодильнику на 1 годину. Важливо, щоб тісто було максимально охолодженим, інакше не з’являться бажані тріщинки! Сформувати з тісту кульки і добре обмокнути їх в цукровій пудрі. Випікати печиво 12 хвилин за температури 190 градусів.

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