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Що додати в аджику, щоб вона стала смачнішою: простий рецепт закрутки на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашня аджика – найкращий соус
Домашня аджика – найкращий соус

З такою приправою взимку ваші страви будуть ароматнішими та насиченішими

У якості соусу на зиму можна запастися не тільки домашнім кетчупом, який легко приготувати навіть без загусника, а й аджикою. Ця натуральна приправа додасть у будь-яку страву нотку гостроти та прянощі. Ви зможете вживати її як у будні, так і подавати до святкового столу.

Щоб аджика мала ще більш насичений смак та приємну текстуру, спробуйте додати до неї один нетрадиційний інгредієнт – кабачок. Рецептом гострої та запашної аджики з кабачків ділиться Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".

Інгредієнти :

  • 2 кг очищених кабачків
  • 500 г солодкого перцю
  • 1 кг помідорів
  • 500 г моркви
  • 3 шт. гіркого перцю
  • 100 г очищених зубчиків часнику
  • 120 мл рафінованої олії
  • 120 г цукру
  • 8 ст. л. томатної пасти
  • 60 г солі
  • 80 мл оцту

Спосіб приготування:

  1. Стерилізуємо банки та кришки.
  2. Промиваємо овочі та очищаємо їх від шкірки і насіння. Нарізаємо на маленькі шматочки: кабачки, моркву, солодкий перець, помідори. Гіркий перець нарізаємо дуже дрібно. Часник видавлюємо через прес або перебиваємо за допомогою блендера.
  3. Перемелюємо на м’ясорубці такі овочі: кабачки, моркву, перець, помідори. Овочі викладаємо в каструлю, в якій варитимете аджику. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо 20 хвилин.
  4. Далі додаємо гіркий перець, олію, цукор, сіль, томатну пасту, добре перемішуємо, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин.
  5. Додаємо часник, постійно помішуючи, тому що він може пригоріти та утворюється неприємний запах. Проварюємо 5 хвилин.
  6. Наприкінці виливаємо оцет, перемішуємо, знімаємо з вогню. І гарячим розливаємо по банках, накриваємо кришками та закриваємо. Перевертаємо банки кришкою донизу. Укутуємо, залишаємо до охолодження. Аджику потрібно зберігати у холодному місці.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом закрутки з м’ясом на зиму – обов’язковим для сезону морозів.

Теги:
#Рецепт #Консервація #аджика