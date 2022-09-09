Що додати в аджику, щоб вона стала смачнішою: простий рецепт закрутки на зиму (відео)

З такою приправою взимку ваші страви будуть ароматнішими та насиченішими

У якості соусу на зиму можна запастися не тільки домашнім кетчупом, який легко приготувати навіть без загусника, а й аджикою. Ця натуральна приправа додасть у будь-яку страву нотку гостроти та прянощі. Ви зможете вживати її як у будні, так і подавати до святкового столу.

Щоб аджика мала ще більш насичений смак та приємну текстуру, спробуйте додати до неї один нетрадиційний інгредієнт – кабачок. Рецептом гострої та запашної аджики з кабачків ділиться Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".

Інгредієнти :

2 кг очищених кабачків

500 г солодкого перцю

1 кг помідорів

500 г моркви

3 шт. гіркого перцю

100 г очищених зубчиків часнику

120 мл рафінованої олії

120 г цукру

8 ст. л. томатної пасти

60 г солі

80 мл оцту

Спосіб приготування:

Стерилізуємо банки та кришки. Промиваємо овочі та очищаємо їх від шкірки і насіння. Нарізаємо на маленькі шматочки: кабачки, моркву, солодкий перець, помідори. Гіркий перець нарізаємо дуже дрібно. Часник видавлюємо через прес або перебиваємо за допомогою блендера. Перемелюємо на м’ясорубці такі овочі: кабачки, моркву, перець, помідори. Овочі викладаємо в каструлю, в якій варитимете аджику. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо 20 хвилин. Далі додаємо гіркий перець, олію, цукор, сіль, томатну пасту, добре перемішуємо, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. Додаємо часник, постійно помішуючи, тому що він може пригоріти та утворюється неприємний запах. Проварюємо 5 хвилин. Наприкінці виливаємо оцет, перемішуємо, знімаємо з вогню. І гарячим розливаємо по банках, накриваємо кришками та закриваємо. Перевертаємо банки кришкою донизу. Укутуємо, залишаємо до охолодження. Аджику потрібно зберігати у холодному місці.

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