Випікається всього 3 хвилини: як швидко приготувати шикарний кекс в кружці в мікрохвильовці (відео)
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На цей раз випікаємо кекс не в духовці, а в мікрохвильовій печі
Чи думали ви коли-небудь, що можна приготувати кекс у кружці, а не у спеціальній формі? Якщо ні, то саме час перевірити у справі цей швидкий рецепт.
Про те, як приготувати кекс з начинкою у кружці, розповіла фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Час приготування смаколиків складає всього три хвилини. По бажанню подаємо з морозивом.
Як приготувати кекс в кружці в мікрохвильовці
Інгредієнти на 2 кекси:
- 1 яйце
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. какао (з гіркою)
- 3 ст. л. борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача
- 4 ст. л. молока
- 2 ст. л. олії
Приготування:
- По черзі змішуємо всі інгредієнти.
- Викладаємо в кружку/форму 1,5 ст. л. тіста, в серединку викладаємо шоколадну пасту і накриваємо ще 1 ст. л. тіста. Так само наповнюємо другу форму.
- Кладемо в мікрохвильовку і по часу випікаємо 3 хвилини.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного шоколадного печива з тріщинками. Смаколик готується досить швидко, а до складу входять звичайні інгредієнти.