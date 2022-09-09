Випікається всього 3 хвилини: як швидко приготувати шикарний кекс в кружці в мікрохвильовці (відео)

На цей раз випікаємо кекс не в духовці, а в мікрохвильовій печі

Чи думали ви коли-небудь, що можна приготувати кекс у кружці, а не у спеціальній формі? Якщо ні, то саме час перевірити у справі цей швидкий рецепт.

Про те, як приготувати кекс з начинкою у кружці, розповіла фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Час приготування смаколиків складає всього три хвилини. По бажанню подаємо з морозивом.

Як приготувати кекс в кружці в мікрохвильовці

Інгредієнти на 2 кекси:

1 яйце

2 ст. л. цукру

1 ст. л. какао (з гіркою)

3 ст. л. борошна

0,5 ч. л. розпушувача

4 ст. л. молока

2 ст. л. олії

Приготування:

По черзі змішуємо всі інгредієнти. Викладаємо в кружку/форму 1,5 ст. л. тіста, в серединку викладаємо шоколадну пасту і накриваємо ще 1 ст. л. тіста. Так само наповнюємо другу форму. Кладемо в мікрохвильовку і по часу випікаємо 3 хвилини.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного шоколадного печива з тріщинками. Смаколик готується досить швидко, а до складу входять звичайні інгредієнти.