Що приготувати з капусти, яка залежалася: простий рецепт смачного обіду (відео)
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Капуста чудово доповнить некласичний рецепт рагу
Якщо в холодильнику залежалася капуста – не біда. Її можна "пустити у справу". Наприклад, вона стане чудовим інгредієнтом для обіду чи вечері, потрібно лише знати, як правильно її приготувати.
Про те, що робити з капустою, що залежалася, пише фудблогер Алекс Міль в Instagram. Він опублікував легкий у приготуванні рецепт а-ля рагу з овочами, у тому числі капустою не першої свіжості, та м’ясом.
Інгредієнти :
- 500 г капусти
- 120 г моркви
- 90 г цибулі
- 400 г курячого філе
- 300 г картоплі
- олія для смаження
- 2 ст. л кетчупу
- 1 л води
- сіль, перець, сушений часник, копчена паприка
Спосіб приготування:
- Вливаємо в каструлю олію і закидаємо натерту моркву та нарізану цибулю. Обсмажуємо кілька хвилин.
- Вкидаємо нарізану картоплю, перемішуємо і готуємо ще 3 хвилини.
- Додаємо м’ясо, спеції, томат, воду. Перемішуємо та додаємо капусту. Накриваємо кришкою і варимо, іноді перемішуючи приблизно 25 хвилин до готовності капусти (якщо капуста молода, то 15 хвилин).
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