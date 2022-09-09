Що приготувати з капусти, яка залежалася: простий рецепт смачного обіду (відео)

Капуста чудово доповнить некласичний рецепт рагу

Якщо в холодильнику залежалася капуста – не біда. Її можна "пустити у справу". Наприклад, вона стане чудовим інгредієнтом для обіду чи вечері, потрібно лише знати, як правильно її приготувати.

Про те, що робити з капустою, що залежалася, пише фудблогер Алекс Міль в Instagram. Він опублікував легкий у приготуванні рецепт а-ля рагу з овочами, у тому числі капустою не першої свіжості, та м’ясом.

Інгредієнти :

500 г капусти

120 г моркви

90 г цибулі

400 г курячого філе

300 г картоплі

олія для смаження

2 ст. л кетчупу

1 л води

сіль, перець, сушений часник, копчена паприка

Спосіб приготування:

Вливаємо в каструлю олію і закидаємо натерту моркву та нарізану цибулю. Обсмажуємо кілька хвилин. Вкидаємо нарізану картоплю, перемішуємо і готуємо ще 3 хвилини. Додаємо м’ясо, спеції, томат, воду. Перемішуємо та додаємо капусту. Накриваємо кришкою і варимо, іноді перемішуючи приблизно 25 хвилин до готовності капусти (якщо капуста молода, то 15 хвилин).

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