Рус

Що приготувати з капусти, яка залежалася: простий рецепт смачного обіду (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Капуста може бути смачною і через деякий час
Капуста може бути смачною і через деякий час

Капуста чудово доповнить некласичний рецепт рагу

Якщо в холодильнику залежалася капуста – не біда. Її можна "пустити у справу". Наприклад, вона стане чудовим інгредієнтом для обіду чи вечері, потрібно лише знати, як правильно її приготувати.

Про те, що робити з капустою, що залежалася, пише фудблогер Алекс Міль в Instagram. Він опублікував легкий у приготуванні рецепт а-ля рагу з овочами, у тому числі капустою не першої свіжості, та м’ясом.

Інгредієнти :

  • 500 г капусти
  • 120 г моркви
  • 90 г цибулі
  • 400 г курячого філе
  • 300 г картоплі
  • олія для смаження
  • 2 ст. л кетчупу
  • 1 л води
  • сіль, перець, сушений часник, копчена паприка

Спосіб приготування:

  1. Вливаємо в каструлю олію і закидаємо натерту моркву та нарізану цибулю. Обсмажуємо кілька хвилин.
  2. Вкидаємо нарізану картоплю, перемішуємо і готуємо ще 3 хвилини.
  3. Додаємо м’ясо, спеції, томат, воду. Перемішуємо та додаємо капусту. Накриваємо кришкою і варимо, іноді перемішуючи приблизно 25 хвилин до готовності капусти (якщо капуста молода, то 15 хвилин).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тоненьких і хрустких драників від судді "Майстер-шефа" Володимира Ярославського. А також ми розповідали, як смачно запекти болгарські перці та яку соковиту начинку вибрати.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Рагу