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Буде як у ресторані: що додати до курячого супу, щоб надати йому вишуканого смаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Що додати в курячий суп, щоб став ще смачнішим Новина оновлена 10 вересня 2022, 11:42
Що додати в курячий суп, щоб став ще смачнішим

Названо два секретні інгредієнти, які додадуть страві нових фарб

Цей рецепт відрізняється від відомого нам рецепту курячого супу. Тут немає звичної зажарки та вермішелі. Страва виходить по-ресторанному вишуканою, з тонким ніжним смаком.

Щоб курячий суп придбав нові оригінальні смаки, слід додати до рецепта всього два простих інгредієнти — волоських горіхів та селеру. Саме вони доведуть смачний курячий суп до досконалості, пише vazhnoznat.

Як приготувати курячий суп

Інгредієнти:

  • 4 курячі ніжки
  • 0,5 кореня селери
  • 3 картоплини
  • 50 г волоських горіхів
  • 2 ст. л. кукурудзяного борошна
  • 1 цибуля
  • 1 цибуля-порей
  • сіль і перець
  • зелень

Приготування:

  1. Готуємо бульйон. 4 курячі ніжки відправляємо в каструлю та заливаємо 2,5 л води. Чекаємо, доки вода закипить. Далі продовжуємо варити ще пів години на мінімальному вогні. Не забуваймо знімати піну.
  2. Готуємо овочі. Пів кореня селери очищаємо і нарізаємо соломкою. Дрібно рубаємо цибулю, а білу частину цибулі-порею подрібнюємо кільцями. Очищаємо та нарізаємо картоплю.
  3. Волоські горіхи подрібнюємо за допомогою ножа або перетираємо у ступці.
  4. Через 30-40 хвилин після закипання бульйону додаємо в каструлю овочі та горіхи. Варимо ще 15 хвилин.
  5. 2 ст. л. кукурудзяного борошна заливаємо 100 мл холодної води. Добре перемішуємо. Додаємо в суп разом із нарізаною зеленню. Чекаємо, доки суп закипить, і варимо ще 1 хвилину.
  6. Солимо і перчимо суп і даємо 5-10 хвилин настоятися. Подаємо разом з волоськими горіхами та дрібно нарубаною зеленню.

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#Рецепти #Супи #Курячий суп