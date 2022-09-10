Буде як у ресторані: що додати до курячого супу, щоб надати йому вишуканого смаку
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Названо два секретні інгредієнти, які додадуть страві нових фарб
Цей рецепт відрізняється від відомого нам рецепту курячого супу. Тут немає звичної зажарки та вермішелі. Страва виходить по-ресторанному вишуканою, з тонким ніжним смаком.
Щоб курячий суп придбав нові оригінальні смаки, слід додати до рецепта всього два простих інгредієнти — волоських горіхів та селеру. Саме вони доведуть смачний курячий суп до досконалості, пише vazhnoznat.
Як приготувати курячий суп
Інгредієнти:
- 4 курячі ніжки
- 0,5 кореня селери
- 3 картоплини
- 50 г волоських горіхів
- 2 ст. л. кукурудзяного борошна
- 1 цибуля
- 1 цибуля-порей
- сіль і перець
- зелень
Приготування:
- Готуємо бульйон. 4 курячі ніжки відправляємо в каструлю та заливаємо 2,5 л води. Чекаємо, доки вода закипить. Далі продовжуємо варити ще пів години на мінімальному вогні. Не забуваймо знімати піну.
- Готуємо овочі. Пів кореня селери очищаємо і нарізаємо соломкою. Дрібно рубаємо цибулю, а білу частину цибулі-порею подрібнюємо кільцями. Очищаємо та нарізаємо картоплю.
- Волоські горіхи подрібнюємо за допомогою ножа або перетираємо у ступці.
- Через 30-40 хвилин після закипання бульйону додаємо в каструлю овочі та горіхи. Варимо ще 15 хвилин.
- 2 ст. л. кукурудзяного борошна заливаємо 100 мл холодної води. Добре перемішуємо. Додаємо в суп разом із нарізаною зеленню. Чекаємо, доки суп закипить, і варимо ще 1 хвилину.
- Солимо і перчимо суп і даємо 5-10 хвилин настоятися. Подаємо разом з волоськими горіхами та дрібно нарубаною зеленню.
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