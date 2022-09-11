Без борошна: рецепт сирної запіканки, яка виходить неймовірно ніжною

З таким десертом будь-яке чаювання стане маленьким святом

Сирна запіканка — досить простий у приготуванні рецепт. Але чомусь не завжди вона виходить пишною, а тісто – повітряним. Тому дуже важливо дотримуватися пропорцій інгредієнтів. А якщо готувати сирну запіканку без борошна, то смак стане ще ніжнішим.

Рецептом найніжнішої сирної запіканки з какао поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. Борошна в цій страві зовсім немає. За словами кулінарки, десерт виходить дуже вологим та смачним.

Складові:

Сир жирний – 600 г

Яйця – 4 шт.

Масло вершкове – 100 г

Цукор – 150 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Картопля (середня) — 1 шт.

Ваніль

Цедра лимона (за бажанням)

Абрикоси – 5 шт.

Какао – 30 г

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю. Сир перетираємо через сито. Додаємо цукор, жовтки, ваніль, розпушувач, розтоплене масло та цедру. Абрикос ріжемо навпіл, а потім ще на 4 частини. Натираємо відварену картоплю на найдрібнішу тертку і додаємо в сирну масу. Сюди додаємо нарізаний абрикос. Білки збиваємо із щіпкою солі до пишності. Сирну масу ділимо на дві частини. В одну додаємо какао та половину білка. В іншу: білу масу, решту білків. Перемішуємо. Вистилаємо форму пергаментом, викладаємо спочатку білу частину, потім темну. Запікаємо при 180 градусах від 1 години до півтори. Запіканка готова, коли середина перестане тремтіти. Дістаємо. Даємо охолонути. Зверху можна покрити глазур’ю із чорного шоколаду та вершків.

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