Без борошна: рецепт сирної запіканки, яка виходить неймовірно ніжною
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З таким десертом будь-яке чаювання стане маленьким святом
Сирна запіканка — досить простий у приготуванні рецепт. Але чомусь не завжди вона виходить пишною, а тісто – повітряним. Тому дуже важливо дотримуватися пропорцій інгредієнтів. А якщо готувати сирну запіканку без борошна, то смак стане ще ніжнішим.
Рецептом найніжнішої сирної запіканки з какао поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. Борошна в цій страві зовсім немає. За словами кулінарки, десерт виходить дуже вологим та смачним.
Складові:
- Сир жирний – 600 г
- Яйця – 4 шт.
- Масло вершкове – 100 г
- Цукор – 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Картопля (середня) — 1 шт.
- Ваніль
- Цедра лимона (за бажанням)
- Абрикоси – 5 шт.
- Какао – 30 г
Спосіб приготування:
- Відварюємо картоплю.
- Сир перетираємо через сито. Додаємо цукор, жовтки, ваніль, розпушувач, розтоплене масло та цедру. Абрикос ріжемо навпіл, а потім ще на 4 частини. Натираємо відварену картоплю на найдрібнішу тертку і додаємо в сирну масу. Сюди додаємо нарізаний абрикос.
- Білки збиваємо із щіпкою солі до пишності.
- Сирну масу ділимо на дві частини. В одну додаємо какао та половину білка. В іншу: білу масу, решту білків. Перемішуємо.
- Вистилаємо форму пергаментом, викладаємо спочатку білу частину, потім темну. Запікаємо при 180 градусах від 1 години до півтори. Запіканка готова, коли середина перестане тремтіти.
- Дістаємо. Даємо охолонути. Зверху можна покрити глазур’ю із чорного шоколаду та вершків.
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