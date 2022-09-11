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Без борошна: рецепт сирної запіканки, яка виходить неймовірно ніжною

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Сирна запіканка з абрикосом. Фото: Instagram/valya__saenko Новина оновлена 11 вересня 2022, 19:35
Сирна запіканка з абрикосом. Фото: Instagram/valya__saenko

З таким десертом будь-яке чаювання стане маленьким святом

Сирна запіканка — досить простий у приготуванні рецепт. Але чомусь не завжди вона виходить пишною, а тісто – повітряним. Тому дуже важливо дотримуватися пропорцій інгредієнтів. А якщо готувати сирну запіканку без борошна, то смак стане ще ніжнішим.

Рецептом найніжнішої сирної запіканки з какао поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. Борошна в цій страві зовсім немає. За словами кулінарки, десерт виходить дуже вологим та смачним.

Складові:

  • Сир жирний – 600 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Масло вершкове – 100 г
  • Цукор – 150 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Картопля (середня) — 1 шт.
  • Ваніль
  • Цедра лимона (за бажанням)
  • Абрикоси – 5 шт.
  • Какао – 30 г

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо картоплю.
  2. Сир перетираємо через сито. Додаємо цукор, жовтки, ваніль, розпушувач, розтоплене масло та цедру. Абрикос ріжемо навпіл, а потім ще на 4 частини. Натираємо відварену картоплю на найдрібнішу тертку і додаємо в сирну масу. Сюди додаємо нарізаний абрикос.
  3. Білки збиваємо із щіпкою солі до пишності.
  4. Сирну масу ділимо на дві частини. В одну додаємо какао та половину білка. В іншу: білу масу, решту білків. Перемішуємо.
  5. Вистилаємо форму пергаментом, викладаємо спочатку білу частину, потім темну. Запікаємо при 180 градусах від 1 години до півтори. Запіканка готова, коли середина перестане тремтіти.
  6. Дістаємо. Даємо охолонути. Зверху можна покрити глазур’ю із чорного шоколаду та вершків.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом чудового печива з тріщинками. Виходить набагато смачніше, ніж магазинне.

Теги:
#Рецепт #Запіканка #Сирна запіканка