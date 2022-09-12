Неймовірно смачна гарбузова ікра: ніжніша та яскравіша за кабачкову

Ікра з гарбуза поповнить колекцію улюблених рецептів із цього овочу.

У сезон гарбуза "Телеграф" поспішає поділитись цікавим варіантом приготування цього осіннього овоча. Традиційно з гарбуза роблять солодкі страви – його запікають із медом та фруктами або роблять кашу.

Але не варто забувати, що гарбуз – це близький родич кабачків та цукіні. А кабачкова ікра – улюблена страва багатьох людей. Так ось із гарбуза теж можна робити ікру. Вона виходить набагато ніжнішою і солодшою, ніж кабачкова, а специфічний запах гарбуза зникає за рахунок додавання інших овочів та ароматних спецій.

Як смачно приготувати гарбузову ікру

Інгредієнти:

гарбуз,

морква,

болгарський перець,

цибуля,

часник,

томатна паста,

рослинна олія,

спеції: лавровий лист, духмяний перець, чорний мелений перець,

сіль.

Приготування:

Моркву та гарбуз потріть на великій тертці. Болгарський перець, цибулю та часник дрібно поріжте. Розігрійте олію на сковороді і закиньте туди всі овочі: гарбуз, моркву, болгарський перець, цибулю, і часник. Обсмажте овочі на великому вогні, періодично помішуючи протягом 20 хвилин, щоб зникла волога та ікра стала м’якою. Томатну пасту змішайте з невеликою кількістю води, додайте сіль та спеції. Влийте томат до овочів, перемішайте, накрийте кришкою та готуйте 10 хвилин. За бажанням ікру збийте блендером до однорідності. Ікра готова, можна подавати теплою або в охолодженому вигляді.

Смачного!

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