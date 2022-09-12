Неймовірно смачна гарбузова ікра: ніжніша та яскравіша за кабачкову
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Ікра з гарбуза поповнить колекцію улюблених рецептів із цього овочу.
У сезон гарбуза "Телеграф" поспішає поділитись цікавим варіантом приготування цього осіннього овоча. Традиційно з гарбуза роблять солодкі страви – його запікають із медом та фруктами або роблять кашу.
Але не варто забувати, що гарбуз – це близький родич кабачків та цукіні. А кабачкова ікра – улюблена страва багатьох людей. Так ось із гарбуза теж можна робити ікру. Вона виходить набагато ніжнішою і солодшою, ніж кабачкова, а специфічний запах гарбуза зникає за рахунок додавання інших овочів та ароматних спецій.
Як смачно приготувати гарбузову ікру
Інгредієнти:
- гарбуз,
- морква,
- болгарський перець,
- цибуля,
- часник,
- томатна паста,
- рослинна олія,
- спеції: лавровий лист, духмяний перець, чорний мелений перець,
- сіль.
Приготування:
- Моркву та гарбуз потріть на великій тертці.
- Болгарський перець, цибулю та часник дрібно поріжте.
- Розігрійте олію на сковороді і закиньте туди всі овочі: гарбуз, моркву, болгарський перець, цибулю, і часник.
- Обсмажте овочі на великому вогні, періодично помішуючи протягом 20 хвилин, щоб зникла волога та ікра стала м’якою.
- Томатну пасту змішайте з невеликою кількістю води, додайте сіль та спеції.
- Влийте томат до овочів, перемішайте, накрийте кришкою та готуйте 10 хвилин.
- За бажанням ікру збийте блендером до однорідності.
- Ікра готова, можна подавати теплою або в охолодженому вигляді.
Смачного!
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