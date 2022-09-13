Курячий плов: класичний рецепт для ситного обіду

Плов із курки готується помітно швидше, а за смаком не поступається традиційному.

Не знаєте, що приготувати на обід, щоб було ситно та смачно? "Телеграф" пропонує спробувати рецепт плову із м’яса курки. Ця східна національна страва виходить колоритною та ситною.

За рецептом підійдуть як шматочки курки на кістці, так і грудка. Для більшого аромату додайте у курячий плов свої улюблені спеції та не забудьте про часник.

Як приготувати плов із курки

Інгредієнти:

500 г курки,

500 г рису,

2 цибулини,

2 моркви,

1 головка часнику,

2 ст. ложки рослинної олії,

спеції: лавровий лист, чорний мелений перець, приправа для плову за смаком,

сіль за смаком.

курячий бульйон.

Приготування:

Добре промийте рис до прозорої води. Курку помийте і поріжте порційними шматочками. Цибулю та моркву дрібно поріжте. У сотейнику з розігрітою олією обсмажте курку до золотистого кольору. Додайте до курки нарізані цибулю та моркву, перемішайте і готуйте 5-7 хвилин, потім посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції. Всипте рис, перемішайте і трохи обсмажте. Потім влийте бульйон так, щоб він накрив рис приблизно на 1,5 см. Накрийте плов кришкою, готуйте на повільному вогні півгодини. За цей час рис повинен увібрати весь бульйон. Готовий плов подавайте гарячим.

Смачного!

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