Запечена картопля-гармошка – оригінальна і смачна страва

Дуже смачна та ситна страва, яку можна подавати як на святковий стіл, так і на звичайний обід. Готується вона доволі легко. Подібним способом приготування запеченої картоплі-гармошки ми ділились в попередньому матеріалі.

Готуємо бульбу без шкірки, оскільки вона інколи може додавати страві гіркоту. Смачніше буде, якщо картопля буде молода. Рецептом запеченої картоплі-гармошки поділилася в соцмережі фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як смачно запекти цілу картоплю в духовці

Інгредієнти:

картопля маленького/середнього/невеликого розміру

вершкове масло

Для сметанного соусу:

2-3 ст. л. густої сметани

1 ст. л. крем-сиру (типу філадельфія, але можна і не додавати, якщо густа сметана)

1/3 ч. л. солі

кріп, паприка 1/2 ч. л.

Приготування:

Картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки, не дорізаючи до кінця. Під фольгою запікаємо 30-40 хв при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще приблизно 30 хв до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці. З‘єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу. Подаємо картоплю, змащену соусом або соус окремо.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати хрустку картоплю фрі. Приготування страви не займе багато часу.