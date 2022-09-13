Як незвичайно запекти картопельку в духовці: нетрадиційний, але легкий рецепт від фудблогерки (відео)
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Запечена картопля-гармошка – оригінальна і смачна страва
Дуже смачна та ситна страва, яку можна подавати як на святковий стіл, так і на звичайний обід. Готується вона доволі легко. Подібним способом приготування запеченої картоплі-гармошки ми ділились в попередньому матеріалі.
Готуємо бульбу без шкірки, оскільки вона інколи може додавати страві гіркоту. Смачніше буде, якщо картопля буде молода. Рецептом запеченої картоплі-гармошки поділилася в соцмережі фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.
Як смачно запекти цілу картоплю в духовці
Інгредієнти:
- картопля маленького/середнього/невеликого розміру
- вершкове масло
Для сметанного соусу:
- 2-3 ст. л. густої сметани
- 1 ст. л. крем-сиру (типу філадельфія, але можна і не додавати, якщо густа сметана)
- 1/3 ч. л. солі
- кріп, паприка 1/2 ч. л.
Приготування:
- Картоплю нарізаємо на тоненькі скибочки, не дорізаючи до кінця.
- Під фольгою запікаємо 30-40 хв при 200 градусах, вмикаємо режим конвекція і печемо ще приблизно 30 хв до золотистої скоринки. В залежності від духовки картопля може готуватися швидше або повільніше, тому орієнтуйтеся по своїй духовці.
- З‘єднуємо всі інгредієнти для сметанного соусу.
- Подаємо картоплю, змащену соусом або соус окремо.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати хрустку картоплю фрі. Приготування страви не займе багато часу.