Просто і дуже смачно: рецепт сирно-картопляного коржика без дріжджів та розпушувача
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Ця страва неймовірно смачна і дуже просто готується.
Швидкі рецепти — це дуже часто порятунок для багатьох господинь, особливо коли потрібно щось приготувати в короткі терміни. Ну чи коли не хочеться цілий день стояти біля плити та готувати. Ми пропонуємо вам рецепт швидкого, пишного та хрумкого сирно-картопляного коржика, який легко приготувати на сковороді.
Як зазначає Ukr.Media, для приготування такого коржика вам не знадобиться ні дріжджі, ні розпушувач. Та й у принципі ця страва може стати повноцінною альтернативою ситному сніданку або навіть вечері, а не просто перекушуванням.
Сирно-картопляний коржик: рецепт
Інгредієнти:
- 6 ст. л. молока;
- 1/8 ч. л. солі;
- 150 гр. борошна;
- 1 ст. л. розтопленого вершкового масла;
- 1 велика картопля (або 2 маленькі);
- 1 ст. л. дрібно порізаної цибулі;
- 1 ст. л. майонезу;
- твердий сир до смаку.
Спосіб приготування:
- З’єднайте борошно, сіль, молоко і вершкове масло, і замісіть м’яке тісто. Після цього перекладіть його в пакет, і відправте в холодильник на пів години.
- У цей час відваріть картоплю, і розімніть її в пюре. Посоліть, додайте спеції до смаку. Також можна додати майонез і якусь м’ясну складову: бекон, курячу грудку, шинку, можна додати обсмажені гриби і т.д.
- Розкотіть тісто в тонкий коржик. У центр покладіть сир, зверху – картопляну начинку, зверху знову трохи сиру.
- Зберіть тісто в центрі зверху і зафіксуйте краї.
- Змастіть маслом сковороду і корж зверху. Накрийте кришкою та обсмажуйте на середньому вогні 3-5 хвилин з кожного боку.
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