Просто і дуже смачно: рецепт сирно-картопляного коржика без дріжджів та розпушувача

Ця страва неймовірно смачна і дуже просто готується.

Швидкі рецепти — це дуже часто порятунок для багатьох господинь, особливо коли потрібно щось приготувати в короткі терміни. Ну чи коли не хочеться цілий день стояти біля плити та готувати. Ми пропонуємо вам рецепт швидкого, пишного та хрумкого сирно-картопляного коржика, який легко приготувати на сковороді.

Як зазначає Ukr.Media, для приготування такого коржика вам не знадобиться ні дріжджі, ні розпушувач. Та й у принципі ця страва може стати повноцінною альтернативою ситному сніданку або навіть вечері, а не просто перекушуванням.

Сирно-картопляний коржик: рецепт

Інгредієнти:

6 ст. л. молока;

1/8 ч. л. солі;

150 гр. борошна;

1 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1 велика картопля (або 2 маленькі);

1 ст. л. дрібно порізаної цибулі;

1 ст. л. майонезу;

твердий сир до смаку.

Спосіб приготування:

З’єднайте борошно, сіль, молоко і вершкове масло, і замісіть м’яке тісто. Після цього перекладіть його в пакет, і відправте в холодильник на пів години. У цей час відваріть картоплю, і розімніть її в пюре. Посоліть, додайте спеції до смаку. Також можна додати майонез і якусь м’ясну складову: бекон, курячу грудку, шинку, можна додати обсмажені гриби і т.д. Розкотіть тісто в тонкий коржик. У центр покладіть сир, зверху – картопляну начинку, зверху знову трохи сиру. Зберіть тісто в центрі зверху і зафіксуйте краї. Змастіть маслом сковороду і корж зверху. Накрийте кришкою та обсмажуйте на середньому вогні 3-5 хвилин з кожного боку.

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