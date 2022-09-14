Так ви яйця ще не готували: цікавий і простий рецепт яєць по-шотландськи

Така подача яєць складе конкуренцію будь-якому ресторану

Яйця – інгредієнт багатьох страв і топовий продукт для сніданку. З них можна робити не тільки омлет, а й вишуканіші страви. Наприклад, знахідка англійської кухні — яйця по-шотландськи, які є в меню багатьох вишуканих ресторанів.

Рецептом яєць по-шотландськи поділилася фудблогерка Валя Саєнко (valya__saenko) у Instagram. Це легка та смачна домашня страва, яка виглядає досить ефектно, хоч і дуже просто робиться. Є кілька секретів, як зробити ще смачніше і простіше.

Складові:

Фарш (свинина телятина або курятина) – 500 г

Цибуля — 1 маленька

Соєвий соус – 2 ст. л.

Зелень

Сіль, перець, коріандр

Яйця – 9 шт.

Борошно

Панірувальні сухарі

Олія

Спосіб приготування:

Відварюємо 7 яєць протягом 6 хвилин. Має залишитися рідка середина. Чистимо. Готуємо фарш. До м’яса додаємо дрібно нарізану зелень (наприклад, базилік, кінза, зелена цибуля), натерту на дрібній тертці цибулю, сіль, перець, коріандр і соєвий соус. Солі потрібно небагато, адже соєвий соус теж солоний. Фарш має бути досить густим, але м’яким і тримати форму. Кожне відварене яйце обсипаємо борошном. Фарш ділимо на 7 рівних частин та кожну з них на дві частини. На одну з частин кладемо яйце в борошні й іншою обертаємо. Заліплюємо всі дірочки. Після цього "котлету" занурюємо в борошно, потім у збите яйце (2 шт.), потім у сухарі й обсмажуємо у великій кількості олії до рум’яності. Запікаємо у духовці ще 8-10 хвилин.

Крім того, кулінар радить врахувати такі секрети при приготуванні яєць по-шотландськи.

Яйця потрібно заздалегідь дістати із холодильника. Так менша ймовірність, що вони потріскаються при варінні.

Яйця опускаємо вже в підсолений окріп і потім засікаємо час.

Після того як заливаємо яйця холодною водою (коли зварилися), потрібно їх надбити. Краще чиститимуться.

Завжди у фарш додайте пару ложок соєвого соусу. Так він соковитіший.

Обов’язково варене яйце потрібно обваляти в борошні. Так фарш краще до нього прилипне.

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