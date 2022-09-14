Що додати в кетчуп, щоб він був ароматнішим і насиченішим: простий рецепт соусу на зиму (відео)
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Натуральний соус ідеально доповнить м’ясо та інші страви
Багато улюблених соусів, той же майонез або кетчуп, можна приготувати в домашніх умовах. Натуральний соус відмінно підходить для заготівлі на зиму, як і аджика з незвичайними інгредієнтами. Секрет ароматності та насиченого смаку соусу – спеції, ідеально підібрані.
Рецептом домашнього кетчупу на зиму ділиться кулінарний Ютуб-канал "Чим простіше, тим смачніше". Смачний кетчуп можна легко приготувати вдома. Такий соус зовсім не відрізняється від покупного, хіба тим, що готується з натуральних продуктів без використання різноманітних добавок.
Інгредієнти на 1,5 л кетчупу:
- Томатний сік – 3 л
- Цукор – 130-150 г
- Сіль – 20 г
- Суміш перців горошком – четвертина ч. л.
- Гвоздика – 7 шт.
- Перець запашний горошок – 2 шт.
- Кориця – четвертина ч. л.
- Зерна коріандру – 4-5 шт.
- Паприка мелена – 1 ч. л.
- Оцет 9% — 1,5 ст. л.
- Часник
Спосіб приготування:
- Для приготування кетчупу слід вибирати стиглі помідори без ушкоджень. Їх насамперед потрібно помити, порізати, видалити плодоніжку та можливі дефекти. Підготовлені помідори подрібнити блендером, потім перетерти через дрібне сито.
- Готовий томатний сік перелити в каструлю та довести до кипіння. Після закипання вогонь зменшити до середнього і варити, доки обсяг соку не зменшиться вдвічі. Після цього додати цукор у співвідношенні 100 г на літр кетчупу, сіль за смаком, спеції. Зменшити вогонь і проварити кетчуп ще 10-15 хвилин. Наприкінці приготування додати оцет у співвідношенні 1 ст. л. на 1 л готового кетчупу, часник — за бажанням.
- Гарячий кетчуп розлити по простерилізованих банках, закрити кришками, перевернути, накрити, залишити до охолодження
Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити на зиму дуже смачний соус, який підійде до будь-якого виду м’яса.