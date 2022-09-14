Що додати в кетчуп, щоб він був ароматнішим і насиченішим: простий рецепт соусу на зиму (відео)

Натуральний соус ідеально доповнить м’ясо та інші страви

Багато улюблених соусів, той же майонез або кетчуп, можна приготувати в домашніх умовах. Натуральний соус відмінно підходить для заготівлі на зиму, як і аджика з незвичайними інгредієнтами. Секрет ароматності та насиченого смаку соусу – спеції, ідеально підібрані.

Рецептом домашнього кетчупу на зиму ділиться кулінарний Ютуб-канал "Чим простіше, тим смачніше". Смачний кетчуп можна легко приготувати вдома. Такий соус зовсім не відрізняється від покупного, хіба тим, що готується з натуральних продуктів без використання різноманітних добавок.

Інгредієнти на 1,5 л кетчупу:

Томатний сік – 3 л

Цукор – 130-150 г

Сіль – 20 г

Суміш перців горошком – четвертина ч. л.

Гвоздика – 7 шт.

Перець запашний горошок – 2 шт.

Кориця – четвертина ч. л.

Зерна коріандру – 4-5 шт.

Паприка мелена – 1 ч. л.

Оцет 9% — 1,5 ст. л.

Часник

Спосіб приготування:

Для приготування кетчупу слід вибирати стиглі помідори без ушкоджень. Їх насамперед потрібно помити, порізати, видалити плодоніжку та можливі дефекти. Підготовлені помідори подрібнити блендером, потім перетерти через дрібне сито. Готовий томатний сік перелити в каструлю та довести до кипіння. Після закипання вогонь зменшити до середнього і варити, доки обсяг соку не зменшиться вдвічі. Після цього додати цукор у співвідношенні 100 г на літр кетчупу, сіль за смаком, спеції. Зменшити вогонь і проварити кетчуп ще 10-15 хвилин. Наприкінці приготування додати оцет у співвідношенні 1 ст. л. на 1 л готового кетчупу, часник — за бажанням. Гарячий кетчуп розлити по простерилізованих банках, закрити кришками, перевернути, накрити, залишити до охолодження

Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити на зиму дуже смачний соус, який підійде до будь-якого виду м’яса.