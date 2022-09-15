Сезон гарбуза починається: як приготувати з нього ідеальну осінню кашу (відео)

Каша з гарбуза приємно здивує ваші смакові рецептори

З гарбуза – короля серед овочів восени – можна приготувати масу страв, наприклад, запіканку з рисом та яблуками або гарбузову ікру. Звичайно ж, найпростіший варіант — каша. З мінімумом зусиль вийде смачно, ситно та нешкідливо.

Рецептом осінньої каші з гарбуза ділиться фудблогерка Крістіна Булезюк (kristina_buleziuk) у Instagram. Є безліч варіантів її приготування, але неймовірно смачно виходить із кукурудзяною крупою. Щоб побачити відео приготування, доскрольте до кінця матеріалу.

Складові:

350 г очищеного гарбуза

400 мл води

100 мл молока (за смаком)

50 г кукурудзяної крупи

30 г вершкового масла

Цукор, кориця за смаком

Спосіб приготування:

Гарбуз нарізаємо кубиками, якщо ви не любите яскравий смак, тоді натираємо на тертці. Відварюємо до м’якоті та додаємо кукурудзяну крупу повільно, щоб не було грудочок! Варимо до готовності. Наприкінці додаємо молоко, цукор, шматочок вершкового масла — й готово.

Кулінарка зазначила, що густоту каші можна коригувати водою або молоком за смаком, а крупу можна замінювати будь-якою: пшеничною, рисом, вівсянкою.

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