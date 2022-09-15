Сезон гарбуза починається: як приготувати з нього ідеальну осінню кашу (відео)
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Каша з гарбуза приємно здивує ваші смакові рецептори
З гарбуза – короля серед овочів восени – можна приготувати масу страв, наприклад, запіканку з рисом та яблуками або гарбузову ікру. Звичайно ж, найпростіший варіант — каша. З мінімумом зусиль вийде смачно, ситно та нешкідливо.
Рецептом осінньої каші з гарбуза ділиться фудблогерка Крістіна Булезюк (kristina_buleziuk) у Instagram. Є безліч варіантів її приготування, але неймовірно смачно виходить із кукурудзяною крупою. Щоб побачити відео приготування, доскрольте до кінця матеріалу.
Складові:
- 350 г очищеного гарбуза
- 400 мл води
- 100 мл молока (за смаком)
- 50 г кукурудзяної крупи
- 30 г вершкового масла
- Цукор, кориця за смаком
Спосіб приготування:
- Гарбуз нарізаємо кубиками, якщо ви не любите яскравий смак, тоді натираємо на тертці.
- Відварюємо до м’якоті та додаємо кукурудзяну крупу повільно, щоб не було грудочок! Варимо до готовності.
- Наприкінці додаємо молоко, цукор, шматочок вершкового масла — й готово.
Кулінарка зазначила, що густоту каші можна коригувати водою або молоком за смаком, а крупу можна замінювати будь-якою: пшеничною, рисом, вівсянкою.
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