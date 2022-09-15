Ароматний сирно-грибний суп: вам точно захочеться добавки

Приготуйте на обід легку і ситну першу страву — вдома запахне осінню.

Якщо ви полюбляєте гриби, рекомендуємо вам не обмежуватися другими стравами та закусками. З цих лісових дарів виходять чудові супи — ароматний і ні з чим не зрівняний грибний запах заполонить усю кухню.

Не біда, якщо лісові прогулянки вам поки що недоступні. Для рецепту грибного супу, який пропонує вам "Телеграф", підійдуть популярні та звичні печериці.

Як приготувати грибний суп-пюре

Інгредієнти:

400 г грибів,

1 цибулина,

3 картоплини,

1 пучок зелені,

2 ст. ложки рослинної олії,

250 г плавленого сиру,

2,5 л води.

Приготування:

Гриби наріжте невеликими кубиками. Також невеликими шматочками поріжте картоплю. Дрібно поріжте цибулю. Подрібніть зелень. Сир потріть на великій тертці. Цибулю обсмажте на олії, додайте гриби і доведіть до готовності. У цей час закип’ятіть воду і закиньте в неї картоплю. Як тільки вона звариться, відправляйте в каструлю плавлений сир, а потім гриби із цибулею. В кінці додайте зелень, посоліть і поперчіть за смаком. За бажанням збийте суп блендером до консистенції пюре.

Смачного!

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