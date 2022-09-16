Так пахне осінь: рецепт дуже смачних булочок "Сіннабон" із корицею, який освоїть кожен
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Ця повітряна випічка підкорить усіх гостей
У багатьох осінь асоціюється з чашкою гарячого чаю або глінтвейну, а також смачною випічкою з корицею. Істинно осінні булочки "Сіннабони" прийшли до нас із французької кухні. Ці завитки не лише ефектно виглядають, а й дуже смачні та ніжні.
Рецептом булочок "Сіннабон" з корицею і кремом поділилася фудблогерка під ніком irynka_pryanya в Instagram. Для приготування потрібні доступні інгредієнти й трохи часу. Зате ви отримаєте десять чудових булочок, які порадують усіх домашніх.
Складові:
- молоко – 150 мл
- дріжджі сухі – 6 г
- цукор – 50 г (80 г для начинки)
- яйце – 1 шт.
- борошно – 400 г
- вершкове масло – 80 г (100 г для начинки)
- кориця – 8 г
- вершковий сир – 150 г
- цукрова пудра – 70 г
Спосіб приготування:
- Злегка підігріти молоко і додати дріжджі із цукром, залишити на 15 хвилин.
- У діжу (посуд, в якій замішують тісто) додаємо яйце, розтоплене вершкове масло, борошно та молоко з дріжджами.
- Замішуємо тісто і залишаємо на 2 години за кімнатної температури.
- Розкочуємо тісто у довільній формі, розмазуємо по тісту вершкове масло кімнатної температури, присипаємо цукром та корицею.
- Тісто скручуємо в рулет і нарізаємо булочки.
- Викладаємо булочки у форму та залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Випікаємо 30-45 хвилин при температурі 150 градусів.
- Змішуємо до об’єднання вершковий сир, вершкове масло та цукрову пудру.
- Гарячі булочки змащуємо кремом.
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