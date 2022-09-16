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Так пахне осінь: рецепт дуже смачних булочок "Сіннабон" із корицею, який освоїть кожен

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Апетитні "Сіннабони" Новина оновлена 16 вересня 2022, 13:24
Апетитні "Сіннабони"

Ця повітряна випічка підкорить усіх гостей

У багатьох осінь асоціюється з чашкою гарячого чаю або глінтвейну, а також смачною випічкою з корицею. Істинно осінні булочки "Сіннабони" прийшли до нас із французької кухні. Ці завитки не лише ефектно виглядають, а й дуже смачні та ніжні.

Рецептом булочок "Сіннабон" з корицею і кремом поділилася фудблогерка під ніком irynka_pryanya в Instagram. Для приготування потрібні доступні інгредієнти й трохи часу. Зате ви отримаєте десять чудових булочок, які порадують усіх домашніх.

Складові:

  • молоко – 150 мл
  • дріжджі сухі – 6 г
  • цукор – 50 г (80 г для начинки)
  • яйце – 1 шт.
  • борошно – 400 г
  • вершкове масло – 80 г (100 г для начинки)
  • кориця – 8 г
  • вершковий сир – 150 г
  • цукрова пудра – 70 г

Спосіб приготування:

  1. Злегка підігріти молоко і додати дріжджі із цукром, залишити на 15 хвилин.
  2. У діжу (посуд, в якій замішують тісто) додаємо яйце, розтоплене вершкове масло, борошно та молоко з дріжджами.
  3. Замішуємо тісто і залишаємо на 2 години за кімнатної температури.
  4. Розкочуємо тісто у довільній формі, розмазуємо по тісту вершкове масло кімнатної температури, присипаємо цукром та корицею.
  5. Тісто скручуємо в рулет і нарізаємо булочки.
  6. Викладаємо булочки у форму та залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
  7. Випікаємо 30-45 хвилин при температурі 150 градусів.
  8. Змішуємо до об’єднання вершковий сир, вершкове масло та цукрову пудру.
  9. Гарячі булочки змащуємо кремом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирно-картопляних коржів без дріжджів та розпушувача. А також ми писали, як без зайвого клопоту приготувати популярне печиво "Гусячі лапки".

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#Рецепт #Булочки