Так пахне осінь: рецепт дуже смачних булочок "Сіннабон" із корицею, який освоїть кожен

Ця повітряна випічка підкорить усіх гостей

У багатьох осінь асоціюється з чашкою гарячого чаю або глінтвейну, а також смачною випічкою з корицею. Істинно осінні булочки "Сіннабони" прийшли до нас із французької кухні. Ці завитки не лише ефектно виглядають, а й дуже смачні та ніжні.

Рецептом булочок "Сіннабон" з корицею і кремом поділилася фудблогерка під ніком irynka_pryanya в Instagram. Для приготування потрібні доступні інгредієнти й трохи часу. Зате ви отримаєте десять чудових булочок, які порадують усіх домашніх.

Складові:

молоко – 150 мл

дріжджі сухі – 6 г

цукор – 50 г (80 г для начинки)

яйце – 1 шт.

борошно – 400 г

вершкове масло – 80 г (100 г для начинки)

кориця – 8 г

вершковий сир – 150 г

цукрова пудра – 70 г

Спосіб приготування:

Злегка підігріти молоко і додати дріжджі із цукром, залишити на 15 хвилин. У діжу (посуд, в якій замішують тісто) додаємо яйце, розтоплене вершкове масло, борошно та молоко з дріжджами. Замішуємо тісто і залишаємо на 2 години за кімнатної температури. Розкочуємо тісто у довільній формі, розмазуємо по тісту вершкове масло кімнатної температури, присипаємо цукром та корицею. Тісто скручуємо в рулет і нарізаємо булочки. Викладаємо булочки у форму та залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Випікаємо 30-45 хвилин при температурі 150 градусів. Змішуємо до об’єднання вершковий сир, вершкове масло та цукрову пудру. Гарячі булочки змащуємо кремом.

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