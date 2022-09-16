Шоколадна ковбаска з печива: апетитний десерт без випічки

Популярний та улюблений багатьма десерт готується дуже просто.

Ласуни, які самі люблять готувати щось смачненьке, можуть випробувати рецепт шоколадної ковбаски з горіховим смаком. Такий десерт до вподоби і дорослим, і дітям. А з рецептом впорається навіть початківець.

Шоколадні ковбаски можна зробити різного розміру, діаметра та навіть форми. Маса застигає та добре її тримає, а при нарізуванні виходить цікаве печиво.

Як зробити горіхово-шоколадну ковбаску

Інгредієнти:

0,5 кг печива,

250 г вершкового масла,

2 яйця,

1 склянка горіхів,

1 склянка цукру,

3 ч. ложки какао.

Приготування:

Печиво поламайте на маленькі шматочки. Горіхи трохи обсмажте на сухій сковороді. Вершкове масло розтопіть, поступово всипте у нього цукор, змішаний із какао, і весь час мішайте до повного розчинення цукру. Остудіть шоколадну масу до теплого стану та введіть у неї збиті яйця. Змішайте печиво, горіхи та шоколадну масу. Сформуйте шоколадні ковбаски із печива, скачавши їх за допомогою харчової плівки. Відправте десерт у холодильник до повного застигання. Перед подачею наріжте ковбаски на порційні шматочки.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру. Також ми розповідали, як заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком.