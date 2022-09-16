Шоколадна ковбаска з печива: апетитний десерт без випічки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Популярний та улюблений багатьма десерт готується дуже просто.
Ласуни, які самі люблять готувати щось смачненьке, можуть випробувати рецепт шоколадної ковбаски з горіховим смаком. Такий десерт до вподоби і дорослим, і дітям. А з рецептом впорається навіть початківець.
Шоколадні ковбаски можна зробити різного розміру, діаметра та навіть форми. Маса застигає та добре її тримає, а при нарізуванні виходить цікаве печиво.
Як зробити горіхово-шоколадну ковбаску
Інгредієнти:
- 0,5 кг печива,
- 250 г вершкового масла,
- 2 яйця,
- 1 склянка горіхів,
- 1 склянка цукру,
- 3 ч. ложки какао.
Приготування:
- Печиво поламайте на маленькі шматочки.
- Горіхи трохи обсмажте на сухій сковороді.
- Вершкове масло розтопіть, поступово всипте у нього цукор, змішаний із какао, і весь час мішайте до повного розчинення цукру.
- Остудіть шоколадну масу до теплого стану та введіть у неї збиті яйця.
- Змішайте печиво, горіхи та шоколадну масу.
- Сформуйте шоколадні ковбаски із печива, скачавши їх за допомогою харчової плівки.
- Відправте десерт у холодильник до повного застигання.
- Перед подачею наріжте ковбаски на порційні шматочки.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру. Також ми розповідали, як заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком.