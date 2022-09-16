Рус

Простий рецепт смачної сирної запіканки: в міру солодка, ніжна та не розвалюється (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сирна запіканка Новина оновлена 16 вересня 2022, 19:20
Сирна запіканка

Запіканка ідеально підійде для приготування на сніданок

Якщо ви хочете приготувати легкий і ніжний десерт, то сирна запіканка – найкращий варіант. Вона робиться з доступних продуктів і не вимагає зайвого клопоту. А якщо доповнити запіканку фруктами, вийде повноцінний фруктово-сирний десерт.

Щоб запіканка вийшла ніжною, але не розвалювалася, важливо дотримуватись пропорцій інгредієнтів. Рецептом смачної та в міру солодкої запіканки з сиру і груш ділиться кулінарний блог у Instagram під ніком dribka.soli. Якщо ви хочете отримати ПП-страву, цей рецепт дозволяє не додавати в тісто цукор.

Складові:

  • Сир 5% — 325 г
  • Сир 9% — 325 г
  • Молоко — 60 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Цукор — 50 г
  • Груша – 100 г
  • Мед — 15 г
  • Горіхи — 20 г
  • Манка – 60 г

Спосіб приготування:

  1. Закидаємо всі інгредієнти, окрім груші, меду й горіхів, у миску та злегка збиваємо блендером – не намагаємося досягти ідеальної гладкості, просто поєднуємо всі компоненти. Переносимо в антипригарну форму, змащену олією.
  2. Нарізаємо грушу, викладаємо на сирну масу — і на 30 хвилин у духовку (170-180). Вентиляцію не вмикаємо. Час приготування залежатиме від того, яку форму ви виберете — чим нижче шар сирної маси, тим швидше.
  3. Через півгодини виймаємо, поливаємо медом і посипаємо горіхами, ставимо ще на 10-15 хвилин на вищу температуру (190-200).

Раніше "Телеграф" ділився рецептом чудових булочок з корицею та кремом.

Теги:
#Рецепт #Запіканка #Сирна запіканка