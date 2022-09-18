Ситний сніданок лише за 10 хвилин: рецепт лінивого хачапурі на сковороді
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Всі інгредієнти зазвичай є у холодильнику у кожного.
Грузинські страви дуже смачні, але часто їхнє приготування займає багато часу. Однак вихід є — і це "ледачі" рецепти. Наприклад, на сніданок всього за 10 хвилин можна приготувати смачний сирний хачапурі, про рецепт якого ми розповімо далі.
Така нехитра і дуже проста страва — ідеальний варіант ситного сніданку, особливо коли на готування зовсім мало часу. Якщо вам не вистачає гостроти чи пікантності, додайте часник у тісто, трави, зелень чи паприку, пише prostoway.
Ледачий хачапурі на сковороді: рецепт
Інгредієнти:
- борошно та молоко – по 1 склянці (200 гр.);
- курячі яйця – 2 штуки;
- сир (найкращий варіант – сулугуні) – 250-300 г;
- сіль — 1 ч.л;
- масло.
Спосіб приготування:
- У мисці збийте яйця, посоліть до смаку. Потім додайте до них молоко і ретельно перемішайте.
- Далі додайте борошно, і знову все перемішайте.
- Сир натріть на тертці і поступово додайте до яєчної суміші, ретельно помішуючи.
- Половину маси вилийте на розігріту сковороду та розрівняйте ложкою.
- Смажте із двох боків під кришкою на повільному вогні до появи золотистого кольору. Другу половину маси обсмажте аналогічним чином.
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