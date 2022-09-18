Ситний сніданок лише за 10 хвилин: рецепт лінивого хачапурі на сковороді

Всі інгредієнти зазвичай є у холодильнику у кожного.

Грузинські страви дуже смачні, але часто їхнє приготування займає багато часу. Однак вихід є — і це "ледачі" рецепти. Наприклад, на сніданок всього за 10 хвилин можна приготувати смачний сирний хачапурі, про рецепт якого ми розповімо далі.

Така нехитра і дуже проста страва — ідеальний варіант ситного сніданку, особливо коли на готування зовсім мало часу. Якщо вам не вистачає гостроти чи пікантності, додайте часник у тісто, трави, зелень чи паприку, пише prostoway.

Ледачий хачапурі на сковороді: рецепт

Інгредієнти:

борошно та молоко – по 1 склянці (200 гр.);

курячі яйця – 2 штуки;

сир (найкращий варіант – сулугуні) – 250-300 г;

сіль — 1 ч.л;

масло.

Спосіб приготування:

У мисці збийте яйця, посоліть до смаку. Потім додайте до них молоко і ретельно перемішайте. Далі додайте борошно, і знову все перемішайте. Сир натріть на тертці і поступово додайте до яєчної суміші, ретельно помішуючи. Половину маси вилийте на розігріту сковороду та розрівняйте ложкою. Смажте із двох боків під кришкою на повільному вогні до появи золотистого кольору. Другу половину маси обсмажте аналогічним чином.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирно-картопляних коржів без дріжджів та розпушувача. А також ми писали, як без зайвого клопоту приготувати популярне печиво "Гусині лапки".