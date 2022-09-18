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Смачно, просто і доступно: рецепт соковитих капустяних чебуреків з м’ясом (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт капустяних чебуреків
Рецепт капустяних чебуреків

Такі чебуреки стануть знахідкою для тих, хто вирішив відмовитись від борошняного.

Капустяні чебуреки — це по суті млинці з капусти та м’яса, але набагато оригінальніше. А приготувати цю страву дуже просто і швидко, тому що не потрібно мучитися із замішуванням тіста.

Рецептом таких незвичайних чебуреків без тіста поділилася український кулінар Єлизавета Глінська у своєму кулінарному блозі на ютуб. Вона зазначає, що готувати їх досить просто, а результат виходить надзвичайно смачним.

Капустяні чебуреки з м’ясом: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 велика капуста
  • 500 г телятини, яловичини чи свинини
  • 3 цибулини
  • 50 мл холодної води
  • сіль/чорний перець (на смак)
  • 3 яйця
  • соняшникова олія

Спосіб приготування:

  1. Зробіть надрізи на капусті, як показано у відео. Опустіть їх у киплячу воду, а потім відокремте капустяне листя. Залишіть їх у киплячій воді на 2-3 хвилини, щоб листя стало м’яким.
  2. Качан, що залишився, натріть на тертці. Додайте натерту цибулю, фарш, сіль та перець на смак.
  3. Перемішайте, покладіть фарш тонким шаром на один бік листя і накрийте іншим.
  4. Розмішайте яйця. Перед тим як смажити чебуреки, опустіть їх у яйця.
  5. Обсмажуйте по обидва боки на розігрітій сковороді під кришкою, з додаванням олії.

Раніше кулінарний блогер поділилася рецептом лінивих чебуреків з лаваша в духовці.

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#Рецепт #Чебуреки #Ліза Глинська