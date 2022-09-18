Смачно, просто і доступно: рецепт соковитих капустяних чебуреків з м’ясом (відео)
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Такі чебуреки стануть знахідкою для тих, хто вирішив відмовитись від борошняного.
Капустяні чебуреки — це по суті млинці з капусти та м’яса, але набагато оригінальніше. А приготувати цю страву дуже просто і швидко, тому що не потрібно мучитися із замішуванням тіста.
Рецептом таких незвичайних чебуреків без тіста поділилася український кулінар Єлизавета Глінська у своєму кулінарному блозі на ютуб. Вона зазначає, що готувати їх досить просто, а результат виходить надзвичайно смачним.
Капустяні чебуреки з м’ясом: рецепт
Інгредієнти:
- 1 велика капуста
- 500 г телятини, яловичини чи свинини
- 3 цибулини
- 50 мл холодної води
- сіль/чорний перець (на смак)
- 3 яйця
- соняшникова олія
Спосіб приготування:
- Зробіть надрізи на капусті, як показано у відео. Опустіть їх у киплячу воду, а потім відокремте капустяне листя. Залишіть їх у киплячій воді на 2-3 хвилини, щоб листя стало м’яким.
- Качан, що залишився, натріть на тертці. Додайте натерту цибулю, фарш, сіль та перець на смак.
- Перемішайте, покладіть фарш тонким шаром на один бік листя і накрийте іншим.
- Розмішайте яйця. Перед тим як смажити чебуреки, опустіть їх у яйця.
- Обсмажуйте по обидва боки на розігрітій сковороді під кришкою, з додаванням олії.
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