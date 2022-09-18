Вдалий рецепт грибів на зиму: готується просто, а виходить неймовірно смачно (відео)
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На сезон морозів варто запастися ароматними та соковитими грибами
Крім традиційних закруток з овочами та фруктами, не забудьте заготовити на зиму й інші продукти, необхідні для повноцінного раціону. Наприклад, дуже легко закрити гриби. Їх можна готувати як у поєднанні з баклажанами у вигляді салату на зиму, або ж консервувати окремо.
Рецептом білих грибів на зиму ділиться фудблогерка Інна Каланча (inna_kalancha) у Instagram. Для приготування потрібні доступні продукти. З рецептом упорається навіть той, хто раніше нічого не консервував. Гриби виходять ароматними, в міру м’якими та дуже смачними.
Інгредієнти (кількість залежить від об'єму тари):
- Гриби
- Сіль
- Цибуля
- Перець горошком
- Запашний перець
- Лавровий лист
- Оцет (1 ст. л. на банку об’ємом 0,5 л)
Спосіб приготування:
- Гриби чистимо, миємо проточною водою, нарізаємо довільно.
- Холодною водою заливаємо гриби, виклавши в каструлю. Додаємо кілька ложок солі та залишаємо на годину (це робиться на випадок, якщо ви пропустили десь черв’яка).
- Ще раз промиваємо, заливаємо водою та відправляємо варити.
- Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, знімаємо піну, проварюємо 15-20 хвилин.
- Відкидаємо гриби на друшляк, даємо воді стекти.
- Промиваємо, знову заливаємо водою, додаємо цибулю (цілу), сіль, перець горошком, запашний перець, лавровий лист і варимо ще 2 години.
- Викладаємо проварені гриби в банки, у кожну банку додаємо 1 ст. л. оцту, накриваємо кришками, простерилізуємо в каструлі з окропом 60 хвилин. Закупорюємо кришками.
- Перевертаємо банки, накриваємо покривалом чи рушником і так залишаємо до охолодження.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального домашнього кетчупу на зиму. А також ми писали, як легко та швидко закрити борщову заправку.