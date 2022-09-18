Вдалий рецепт грибів на зиму: готується просто, а виходить неймовірно смачно (відео)

На сезон морозів варто запастися ароматними та соковитими грибами

Крім традиційних закруток з овочами та фруктами, не забудьте заготовити на зиму й інші продукти, необхідні для повноцінного раціону. Наприклад, дуже легко закрити гриби. Їх можна готувати як у поєднанні з баклажанами у вигляді салату на зиму, або ж консервувати окремо.

Рецептом білих грибів на зиму ділиться фудблогерка Інна Каланча (inna_kalancha) у Instagram. Для приготування потрібні доступні продукти. З рецептом упорається навіть той, хто раніше нічого не консервував. Гриби виходять ароматними, в міру м’якими та дуже смачними.

Інгредієнти (кількість залежить від об'єму тари):

Гриби

Сіль

Цибуля

Перець горошком

Запашний перець

Лавровий лист

Оцет (1 ст. л. на банку об’ємом 0,5 л)

Спосіб приготування:

Гриби чистимо, миємо проточною водою, нарізаємо довільно. Холодною водою заливаємо гриби, виклавши в каструлю. Додаємо кілька ложок солі та залишаємо на годину (це робиться на випадок, якщо ви пропустили десь черв’яка). Ще раз промиваємо, заливаємо водою та відправляємо варити. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, знімаємо піну, проварюємо 15-20 хвилин. Відкидаємо гриби на друшляк, даємо воді стекти. Промиваємо, знову заливаємо водою, додаємо цибулю (цілу), сіль, перець горошком, запашний перець, лавровий лист і варимо ще 2 години. Викладаємо проварені гриби в банки, у кожну банку додаємо 1 ст. л. оцту, накриваємо кришками, простерилізуємо в каструлі з окропом 60 хвилин. Закупорюємо кришками. Перевертаємо банки, накриваємо покривалом чи рушником і так залишаємо до охолодження.

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