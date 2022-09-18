Смачний обід-заготівля на зиму: як заморозити м’ясо та овочі, щоб зберігся смак

Така заготівля вирішить узимку питання з тим, що подати на обід чи вечерю

На зиму можна запасатися не тільки консервованими овочами та фруктами або домашньою тушонкою, а й зберегти продукти за допомогою морозильної камери. Морозити можна навіть м’ясо, і навіть разом із овочами. Так ви отримаєте заморозку – готовий обід чи вечерю.

Рецептом заморозки з яловичини з броколі поділилася дієтолог Тетяна Лакуста у Instagram. За її словами, у вас вийде страва, яка зберігатиметься 3-4 місяці, і при необхідності закриє питання приготування їжі за 10-15 хвилин.

Складові:

Яловичина – 500 г

Броколі – 1 кг

Цибуля, гірчиця, мед, чорний перець для маринаду

Заморожування :

Яловичину нарізати тонкими довгими шматочками, замаринувати на ніч у цибулі, гірчиці, меді, чорному перці. Сире броколі розібрати на суцвіття. Змішати 2 до 1 у співвідношенні овочі до м’яса у пакеті.

Приготування:

Взяти заготівлю, викласти на гарячу сковороду, протушкувати з невеликою кількістю води 5-7 хвилин. Додати до рису або відвареної пасти.

Раніше "Телеграф" ділився двома простими способами заморожування томатів на зиму. А також ми писали про важливі правила, яких потрібно дотримуватися, якщо заморожуєте фрукти та ягоди.