Що додати в тісто, щоб пончики вийшли повітряні та дуже смачні: цей рецепт – знахідка (відео)

Сирні пончики виходять ніжними і з тоненькою хрусткою скоринкою

Пончики – чудовий варіант випічки, щоб порадувати як дітей, так і дорослих домочадців. Зазвичай вони виходять занадто жирними, але це легко виправити. Якщо готувати пончики з тіста на основі сиру, то випічка вразить легкістю і ніжною текстурою.

Рецептом сирних пончиків без дріжджів поділився кулінарний блог cooking__by__elena в Instagram. Плюс цього рецепту в тому, що вам знадобляться знайомі та доступні інгредієнти. Та й процес готування займе не так вже й багато часу.

Складові:

Борошно – 300 г

Яйця – 3 шт.

Цукор – 300 г

Ванільний цукор – 10 г

Кисломолочний сир – 300 г

Розпушувач — 10 г

Дрібка солі

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо кисломолочний сир і знову збиваємо. Поступово всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо. Поверхню присипаємо борошном і розкочуємо тісто на маленькі частинки. З кожної частки склеюємо пончик. Наливаємо в ємність олію та розігріваємо. Смажимо пончики, постійно перемішуючи з різних боків до готовності. Присипаємо пончики цукровою пудрою.

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