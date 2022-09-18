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Що додати в тісто, щоб пончики вийшли повітряні та дуже смачні: цей рецепт – знахідка (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Пончики такі смачні, що пальчики оближеш Новина оновлена 18 вересня 2022, 20:07
Пончики такі смачні, що пальчики оближеш

Сирні пончики виходять ніжними і з тоненькою хрусткою скоринкою

Пончики – чудовий варіант випічки, щоб порадувати як дітей, так і дорослих домочадців. Зазвичай вони виходять занадто жирними, але це легко виправити. Якщо готувати пончики з тіста на основі сиру, то випічка вразить легкістю і ніжною текстурою.

Рецептом сирних пончиків без дріжджів поділився кулінарний блог cooking__by__elena в Instagram. Плюс цього рецепту в тому, що вам знадобляться знайомі та доступні інгредієнти. Та й процес готування займе не так вже й багато часу.

Складові:

  • Борошно – 300 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – 300 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Кисломолочний сир – 300 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Дрібка солі
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо кисломолочний сир і знову збиваємо.
  2. Поступово всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо.
  3. Поверхню присипаємо борошном і розкочуємо тісто на маленькі частинки. З кожної частки склеюємо пончик.
  4. Наливаємо в ємність олію та розігріваємо.
  5. Смажимо пончики, постійно перемішуючи з різних боків до готовності.
  6. Присипаємо пончики цукровою пудрою.

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#Рецепт #Пончики