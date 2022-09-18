Що додати в тісто, щоб пончики вийшли повітряні та дуже смачні: цей рецепт – знахідка (відео)
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Сирні пончики виходять ніжними і з тоненькою хрусткою скоринкою
Пончики – чудовий варіант випічки, щоб порадувати як дітей, так і дорослих домочадців. Зазвичай вони виходять занадто жирними, але це легко виправити. Якщо готувати пончики з тіста на основі сиру, то випічка вразить легкістю і ніжною текстурою.
Рецептом сирних пончиків без дріжджів поділився кулінарний блог cooking__by__elena в Instagram. Плюс цього рецепту в тому, що вам знадобляться знайомі та доступні інгредієнти. Та й процес готування займе не так вже й багато часу.
Складові:
- Борошно – 300 г
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 300 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Кисломолочний сир – 300 г
- Розпушувач — 10 г
- Дрібка солі
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо кисломолочний сир і знову збиваємо.
- Поступово всипаємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо.
- Поверхню присипаємо борошном і розкочуємо тісто на маленькі частинки. З кожної частки склеюємо пончик.
- Наливаємо в ємність олію та розігріваємо.
- Смажимо пончики, постійно перемішуючи з різних боків до готовності.
- Присипаємо пончики цукровою пудрою.
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