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Кіноа з овочами та креветками: приготуйте екзотику

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Кіноа з креветками та овочами
Кіноа з креветками та овочами

Як смачно приготувати кіно: рецепт чудового обіду.

Хочете альтернативу звичній каші ? Спробуйте кіноа. Ця екзотична для наших місць крупа, що з’являється на прилавках магазинів, стає все більш популярною.

"Телеграф" знайшов оригінальний рецепт, як смачно, незвично і швидко приготувати кіноа. Зробіть її з цукіні, грибами та креветками.

Як смачно приготувати кіноа

Інгредієнти:

  • цукіні – 1 шт.,
  • печериці 300 г,
  • креветки 100 г,
  • кіноа – 150 г,
  • жирні вершки – 200 мл,
  • карі — 1 ч. ложка,
  • чорний мелений перець – за смаком,
  • сіль за смаком,
  • вода – 300 мл.

Приготування:

  1. Кіноа промийте під проточною холодною водою, щоб видалити гіркоту.
  2. Відваріть кіноа ув підсоленій воді в пропорції 1 до 2 на повільному вогні протягом 8 хвилин.
  3. Кабачок поріжте великими кубиками.
  4. Печериці крупно поріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору.
  5. Додайте на сковороду цукіні та креветки. Посоліть, поперчіть і посипте каррі.
  6. Налийте вершки та готуйте до загустіння.
  7. Готове кіно подавайте з гарячим соусом.

Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт солодкої запіканки, за яким можна смачно приготувати гарбуз, щоб він усім сподобався. А ще розповідав, як зробити найсмачніші фаршировані печериці.

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#Рецепт #Креветки #Кіноа