Кіноа з овочами та креветками: приготуйте екзотику
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як смачно приготувати кіно: рецепт чудового обіду.
Хочете альтернативу звичній каші ? Спробуйте кіноа. Ця екзотична для наших місць крупа, що з’являється на прилавках магазинів, стає все більш популярною.
"Телеграф" знайшов оригінальний рецепт, як смачно, незвично і швидко приготувати кіноа. Зробіть її з цукіні, грибами та креветками.
Як смачно приготувати кіноа
Інгредієнти:
- цукіні – 1 шт.,
- печериці 300 г,
- креветки 100 г,
- кіноа – 150 г,
- жирні вершки – 200 мл,
- карі — 1 ч. ложка,
- чорний мелений перець – за смаком,
- сіль за смаком,
- вода – 300 мл.
Приготування:
- Кіноа промийте під проточною холодною водою, щоб видалити гіркоту.
- Відваріть кіноа ув підсоленій воді в пропорції 1 до 2 на повільному вогні протягом 8 хвилин.
- Кабачок поріжте великими кубиками.
- Печериці крупно поріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Додайте на сковороду цукіні та креветки. Посоліть, поперчіть і посипте каррі.
- Налийте вершки та готуйте до загустіння.
- Готове кіно подавайте з гарячим соусом.
Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт солодкої запіканки, за яким можна смачно приготувати гарбуз, щоб він усім сподобався. А ще розповідав, як зробити найсмачніші фаршировані печериці.