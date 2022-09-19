Кіноа з овочами та креветками: приготуйте екзотику

Як смачно приготувати кіно: рецепт чудового обіду.

Хочете альтернативу звичній каші ? Спробуйте кіноа. Ця екзотична для наших місць крупа, що з’являється на прилавках магазинів, стає все більш популярною.

"Телеграф" знайшов оригінальний рецепт, як смачно, незвично і швидко приготувати кіноа. Зробіть її з цукіні, грибами та креветками.

Як смачно приготувати кіноа

Інгредієнти:

цукіні – 1 шт.,

печериці 300 г,

креветки 100 г,

кіноа – 150 г,

жирні вершки – 200 мл,

карі — 1 ч. ложка,

чорний мелений перець – за смаком,

сіль за смаком,

вода – 300 мл.

Приготування:

Кіноа промийте під проточною холодною водою, щоб видалити гіркоту. Відваріть кіноа ув підсоленій воді в пропорції 1 до 2 на повільному вогні протягом 8 хвилин. Кабачок поріжте великими кубиками. Печериці крупно поріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте на сковороду цукіні та креветки. Посоліть, поперчіть і посипте каррі. Налийте вершки та готуйте до загустіння. Готове кіно подавайте з гарячим соусом.

Смачного!

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