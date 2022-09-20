Рецепт шоколадно-сирної запіканки з найпростіших продуктів: виходить дуже ніжною та соковитою (відео)

Таку смакоту можна подати навіть до святкового столу

Існує безліч рецептів запіканок з сиру. Це досить простий у приготуванні десерт, та й інгредієнти потрібні найдоступніші. Щоб сирна запіканка вийшла ще смачнішою, додайте до неї какао.

Рецептом шоколадно-сирної запіканки поділилася фудблогерка Марія Лисиця в Instagram. Борошно для десерту не знадобиться. Така запіканка здивує ваших гостей ніжністю та соковитістю.

Складові:

Сир або сирна маса — 800 г — 1 кг

Манна крупа – 3 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Цукор – за бажанням

Какао – 2 ст. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Якщо використовуєте сирну масу, то можна обійтися без цукру, оскільки вона і так досить солодка. Якщо у вас сир — додайте цукор на свій смак. Рекомендується пробити сир занурювальним блендером. Додайте решту інгредієнтів і ретельно перемішайте. Якщо у вас є час, попередньо додайте в манку сметану і залиште на 20-30 хвилин. Але навіть якщо ви це не зробили — нічого страшного, запіканка і так буде смачною. Форму для запікання змастіть олією та ретельно присипте манною крупою. Вилийте масу у форму. Випікати за 180 градусів 40-50 хвилин. Перевіряйте зубочисткою, щоб серединка була сильно вологою. Після випікання залиште запіканку до повного остигання. Можна навіть залишити на всю ніч у холодильнику.

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