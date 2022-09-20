Надзвичайний десерт із гарбуза: рецепт мармурового шоколадного кексу
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Ніхто навіть не здогадається, що тісто приготоване з гарбуза.
Як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося? Не обмежуйте себе одними лише кашами та запіканками. Гарбуз – чудовий інгредієнт для пирогів та булочок.
У сезон гарбуза "Телеграф" поспішає поділитися цікавим рецептом гарної випічки із цього овочу. Приготуйте шоколадно-гарбузовий кекс, і рідні попросять добавки. Ця страва приховує у собі один хитрий інгредієнт, завдяки якому специфічний запах та смак гарбуза приховується, і ті, кому він не дуже подобається, навіть не здогадаються про його присутність у тісті.
Як приготувати гарбузовий кекс
Фнгредієнти:
для гарбузового тіста:
- 300 г гарбуза,
- 1 апельсин,
- 2 яйця,
- 300 г борошна,
- 150 г цукру,
- 5 ст. ложок рослинної олії,
- 2 ч. ложки розпушувача,
- щіпка солі.
для шоколадного тіста:
- 3 яйця,
- 120 г вершкового масла,
- 100 г сметани,
- 250 г борошна,
- 250 г цукру,
- 10 г ванільного цукру,
- 60 г какао-порошку,
- 1 ч. ложка розпушувача,
- щіпка солі,
- 50 г чорного шоколаду.
Приготування:
- Для шоколадного тіста з’єднайте просіяне борошно, какао, ванільний цукор, сіль і розпушувач.
- Тепле вершкове масло збийте із цукром до однорідності. Продовжуючи збивати, по одному додайте яйця, а потім сметану і знову збийте.
- З’єднайте масляну та сипучу суміш і замісіть тісто.
- Щоб приготувати гарбузове тісто, гарбуз поріжте, опустіть у киплячу воду і варіть до м’якого стану 15-20 хвилин.
- Злийте воду, а гарбуз пюруйте блендером і остудіть.
- З апельсина зніміть цедру і половинку апельсина залиште для прикраси, а з іншої видавіть сік.
- З’єднайте гарбуз, масло, яйця, цукор, апельсинову цедру разом із соком і збийте до однорідності.
- Просіяне борошно змішайте із сіллю та розпушувачем, додайте у гарбузову масу і замісіть тісто з консистенцією густої сметани.
- Форми для кексів застеліть папером і змастіть вершковим маслом. По черзі наливайте у форму кілька ложок шоколадного і гарбузового тіста для мармурового малюнка.
- Випікайте гарбузові кекси у розігрітій до 180°С духовці 50-60 хвилин. Перевірити готовність можна дерев’яною паличкою – якщо вона суха, то кекси готові.
- Прикрасьте готові кекси розтопленим шоколадом та апельсиновими часточками.
Смачного!
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