Надзвичайний десерт із гарбуза: рецепт мармурового шоколадного кексу

Ніхто навіть не здогадається, що тісто приготоване з гарбуза.

Як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося? Не обмежуйте себе одними лише кашами та запіканками. Гарбуз – чудовий інгредієнт для пирогів та булочок.

У сезон гарбуза "Телеграф" поспішає поділитися цікавим рецептом гарної випічки із цього овочу. Приготуйте шоколадно-гарбузовий кекс, і рідні попросять добавки. Ця страва приховує у собі один хитрий інгредієнт, завдяки якому специфічний запах та смак гарбуза приховується, і ті, кому він не дуже подобається, навіть не здогадаються про його присутність у тісті.

Як приготувати гарбузовий кекс

Фнгредієнти:

для гарбузового тіста:

300 г гарбуза,

1 апельсин,

2 яйця,

300 г борошна,

150 г цукру,

5 ст. ложок рослинної олії,

2 ч. ложки розпушувача,

щіпка солі.

для шоколадного тіста:

3 яйця,

120 г вершкового масла,

100 г сметани,

250 г борошна,

250 г цукру,

10 г ванільного цукру,

60 г какао-порошку,

1 ч. ложка розпушувача,

щіпка солі,

50 г чорного шоколаду.

Приготування:

Для шоколадного тіста з’єднайте просіяне борошно, какао, ванільний цукор, сіль і розпушувач. Тепле вершкове масло збийте із цукром до однорідності. Продовжуючи збивати, по одному додайте яйця, а потім сметану і знову збийте. З’єднайте масляну та сипучу суміш і замісіть тісто. Щоб приготувати гарбузове тісто, гарбуз поріжте, опустіть у киплячу воду і варіть до м’якого стану 15-20 хвилин. Злийте воду, а гарбуз пюруйте блендером і остудіть. З апельсина зніміть цедру і половинку апельсина залиште для прикраси, а з іншої видавіть сік. З’єднайте гарбуз, масло, яйця, цукор, апельсинову цедру разом із соком і збийте до однорідності. Просіяне борошно змішайте із сіллю та розпушувачем, додайте у гарбузову масу і замісіть тісто з консистенцією густої сметани. Форми для кексів застеліть папером і змастіть вершковим маслом. По черзі наливайте у форму кілька ложок шоколадного і гарбузового тіста для мармурового малюнка. Випікайте гарбузові кекси у розігрітій до 180°С духовці 50-60 хвилин. Перевірити готовність можна дерев’яною паличкою – якщо вона суха, то кекси готові. Прикрасьте готові кекси розтопленим шоколадом та апельсиновими часточками.

Смачного!

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