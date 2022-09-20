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Надзвичайний десерт із гарбуза: рецепт мармурового шоколадного кексу

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Гарбузово-шоколадний кекс Новина оновлена 20 вересня 2022, 16:16
Гарбузово-шоколадний кекс

Ніхто навіть не здогадається, що тісто приготоване з гарбуза.

Як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося? Не обмежуйте себе одними лише кашами та запіканками. Гарбуз – чудовий інгредієнт для пирогів та булочок.

У сезон гарбуза "Телеграф" поспішає поділитися цікавим рецептом гарної випічки із цього овочу. Приготуйте шоколадно-гарбузовий кекс, і рідні попросять добавки. Ця страва приховує у собі один хитрий інгредієнт, завдяки якому специфічний запах та смак гарбуза приховується, і ті, кому він не дуже подобається, навіть не здогадаються про його присутність у тісті.

Як приготувати гарбузовий кекс

Фнгредієнти:

для гарбузового тіста:

  • 300 г гарбуза,
  • 1 апельсин,
  • 2 яйця,
  • 300 г борошна,
  • 150 г цукру,
  • 5 ст. ложок рослинної олії,
  • 2 ч. ложки розпушувача,
  • щіпка солі.

для шоколадного тіста:

  • 3 яйця,
  • 120 г вершкового масла,
  • 100 г сметани,
  • 250 г борошна,
  • 250 г цукру,
  • 10 г ванільного цукру,
  • 60 г какао-порошку,
  • 1 ч. ложка розпушувача,
  • щіпка солі,
  • 50 г чорного шоколаду.

Приготування:

  1. Для шоколадного тіста з’єднайте просіяне борошно, какао, ванільний цукор, сіль і розпушувач.
  2. Тепле вершкове масло збийте із цукром до однорідності. Продовжуючи збивати, по одному додайте яйця, а потім сметану і знову збийте.
  3. З’єднайте масляну та сипучу суміш і замісіть тісто.
  4. Щоб приготувати гарбузове тісто, гарбуз поріжте, опустіть у киплячу воду і варіть до м’якого стану 15-20 хвилин.
  5. Злийте воду, а гарбуз пюруйте блендером і остудіть.
  6. З апельсина зніміть цедру і половинку апельсина залиште для прикраси, а з іншої видавіть сік.
  7. З’єднайте гарбуз, масло, яйця, цукор, апельсинову цедру разом із соком і збийте до однорідності.
  8. Просіяне борошно змішайте із сіллю та розпушувачем, додайте у гарбузову масу і замісіть тісто з консистенцією густої сметани.
  9. Форми для кексів застеліть папером і змастіть вершковим маслом. По черзі наливайте у форму кілька ложок шоколадного і гарбузового тіста для мармурового малюнка.
  10. Випікайте гарбузові кекси у розігрітій до 180°С духовці 50-60 хвилин. Перевірити готовність можна дерев’яною паличкою – якщо вона суха, то кекси готові.
  11. Прикрасьте готові кекси розтопленим шоколадом та апельсиновими часточками.

Смачного!

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Теги:
#Рецепт #Шоколад #Гарбуз #Кекс