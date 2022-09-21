Гарбузові оладки, що тануть у роті: рецепт із м’яким сиром
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Приготуйте корисний сніданок із гарбуза з фруктами та вершковим сиром.
З гарбуза можна приготувати безліч найсмачніших речей: каші, запіканки, закуски, різноманітну випічку. Впевнені, цей осінній овоч стане частим гостем на вашому столі.
"Телеграф" пропонує випробувати черговий гарбузовий рецепт. Цього разу печемо оладки – з гарбузом, яблуками, родзинками та найніжнішим сиром. Виходить чудовий десерт, який просто тане у роті.
Як приготувати оладки з гарбуза
Інгредієнти:
- 150 г гарбуза,
- 150 г яблук,
- 1 ст. ложка ізюму,
- 2 яйця,
- 100 г вершкового сиру,
- 150 г борошна,
- 50 г цукру,
- 1 ч. ложка розпушувача,
- спеції за смаком: кориця, кардамон, імбир,
- щіпка солі.
Приготування:
- Гарбуз та яблука потріть на великій тертці.
- Ізюм залийте окропом, а потім обсушіть.
- Яйця збийте з цукром, додайте вершковий сир і збийте.
- Потім додайте гарбуз, яблука, ізюм та перемішайте.
- З’єднайте борошно з розпушувачем, сіллю, спеціями та всипте у масу.
- Добре перемішайте тісто, накрийте плівкою і поставте у холодильник на 2 години.
- Оладки смажте на повільному вогні з обох боків.
- Готові гарячі оладки подавайте зі сметаною або варенням.
Смачного!
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