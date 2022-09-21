Гарбузові оладки, що тануть у роті: рецепт із м’яким сиром

Приготуйте корисний сніданок із гарбуза з фруктами та вершковим сиром.

З гарбуза можна приготувати безліч найсмачніших речей: каші, запіканки, закуски, різноманітну випічку. Впевнені, цей осінній овоч стане частим гостем на вашому столі.

"Телеграф" пропонує випробувати черговий гарбузовий рецепт. Цього разу печемо оладки – з гарбузом, яблуками, родзинками та найніжнішим сиром. Виходить чудовий десерт, який просто тане у роті.

Як приготувати оладки з гарбуза

Інгредієнти:

150 г гарбуза,

150 г яблук,

1 ст. ложка ізюму,

2 яйця,

100 г вершкового сиру,

150 г борошна,

50 г цукру,

1 ч. ложка розпушувача,

спеції за смаком: кориця, кардамон, імбир,

щіпка солі.

Приготування:

Гарбуз та яблука потріть на великій тертці. Ізюм залийте окропом, а потім обсушіть. Яйця збийте з цукром, додайте вершковий сир і збийте. Потім додайте гарбуз, яблука, ізюм та перемішайте. З’єднайте борошно з розпушувачем, сіллю, спеціями та всипте у масу. Добре перемішайте тісто, накрийте плівкою і поставте у холодильник на 2 години. Оладки смажте на повільному вогні з обох боків. Готові гарячі оладки подавайте зі сметаною або варенням.

Смачного!

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