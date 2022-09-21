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Гарбузові оладки, що тануть у роті: рецепт із м’яким сиром

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Апетитні гарбузові оладки Новина оновлена 21 вересня 2022, 11:55
Апетитні гарбузові оладки

Приготуйте корисний сніданок із гарбуза з фруктами та вершковим сиром.

З гарбуза можна приготувати безліч найсмачніших речей: каші, запіканки, закуски, різноманітну випічку. Впевнені, цей осінній овоч стане частим гостем на вашому столі.

"Телеграф" пропонує випробувати черговий гарбузовий рецепт. Цього разу печемо оладки – з гарбузом, яблуками, родзинками та найніжнішим сиром. Виходить чудовий десерт, який просто тане у роті.

Як приготувати оладки з гарбуза

Інгредієнти:

  • 150 г гарбуза,
  • 150 г яблук,
  • 1 ст. ложка ізюму,
  • 2 яйця,
  • 100 г вершкового сиру,
  • 150 г борошна,
  • 50 г цукру,
  • 1 ч. ложка розпушувача,
  • спеції за смаком: кориця, кардамон, імбир,
  • щіпка солі.

Приготування:

  1. Гарбуз та яблука потріть на великій тертці.
  2. Ізюм залийте окропом, а потім обсушіть.
  3. Яйця збийте з цукром, додайте вершковий сир і збийте.
  4. Потім додайте гарбуз, яблука, ізюм та перемішайте.
  5. З’єднайте борошно з розпушувачем, сіллю, спеціями та всипте у масу.
  6. Добре перемішайте тісто, накрийте плівкою і поставте у холодильник на 2 години.
  7. Оладки смажте на повільному вогні з обох боків.
  8. Готові гарячі оладки подавайте зі сметаною або варенням.

Смачного!

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Теги:
#Рецепт #Яблука #Гарбуз #Оладки