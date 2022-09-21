У чому замаринувати курку, щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим: відмінний рецепт ситного обіду (відео)
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Незвичайний маринад додасть м’ясу дивовижний смак
Курка – смачний та легкий варіант для м’ясного інгредієнта, головне, щоб м’ясо не вийшло сухим і жорстким. Для цього ви можете або подбати про соковитий соус, або завчасно замаринувати курятину. Такий секрет забезпечить ніжність та соковитість м’яса.
Рецепт запеченої курки в кефірному маринаді з картоплею ділиться фудблогерка Олена Мазур в Instagram. Бонус цього рецепту в тому, що він заощаджує час, оскільки гарнір запікається одразу з м’ясом. Така страва ідеально підходить як ситний обід.
Складові:
- курячі стегна — 6 шт.
- картопля молода — 800 г
- цибуля — 1 шт.
- кефір — 1 склянка
- спеції, сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Зі стегон знімаємо шкіру (необов’язково, але так вдасться прибрати зайві калорії) і складаємо в глибоку ємність. Додаємо до них сіль, перець, улюблені спеції до курки (наприклад, каррі, копчена паприка, прованські трави) та заливаємо кефіром. Ретельно перемішуємо.
- Молоду картоплю добре миємо, нарізаємо скибочками та відправляємо до курки. Залишаємо на 30-60 хвилин.
- Викладаємо курку разом із картоплею на лист для запікання і готуємо при 180 градусах 40-50 хвилин.
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