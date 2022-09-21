У чому замаринувати курку, щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим: відмінний рецепт ситного обіду (відео)

Незвичайний маринад додасть м’ясу дивовижний смак

Курка – смачний та легкий варіант для м’ясного інгредієнта, головне, щоб м’ясо не вийшло сухим і жорстким. Для цього ви можете або подбати про соковитий соус, або завчасно замаринувати курятину. Такий секрет забезпечить ніжність та соковитість м’яса.

Рецепт запеченої курки в кефірному маринаді з картоплею ділиться фудблогерка Олена Мазур в Instagram. Бонус цього рецепту в тому, що він заощаджує час, оскільки гарнір запікається одразу з м’ясом. Така страва ідеально підходить як ситний обід.

Складові:

курячі стегна — 6 шт.

картопля молода — 800 г

цибуля — 1 шт.

кефір — 1 склянка

спеції, сіль за смаком

Спосіб приготування:

Зі стегон знімаємо шкіру (необов’язково, але так вдасться прибрати зайві калорії) і складаємо в глибоку ємність. Додаємо до них сіль, перець, улюблені спеції до курки (наприклад, каррі, копчена паприка, прованські трави) та заливаємо кефіром. Ретельно перемішуємо. Молоду картоплю добре миємо, нарізаємо скибочками та відправляємо до курки. Залишаємо на 30-60 хвилин. Викладаємо курку разом із картоплею на лист для запікання і готуємо при 180 градусах 40-50 хвилин.

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