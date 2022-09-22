Вершкова паста з курячим філе: приготуйте обід по-італійськи

Швидкий рецепт апетитної курки: ваш обід буде готовий за 20 хвилин.

З курки можна робити справжні кулінарні шедеври. До того ж дуже швидко, адже це м’ясо готується за лічені хвилини.

"Телеграф" пропонує вам простий рецепт вишуканої курки під ніжним вершковим соусом на обід чи вечерю, від якої ваша сім’я залишиться у захваті.

Як приготувати вершкову пасту з курячим філе

Інгредієнти:

куряче філе або філе стегна – 1 шт.,

бекон – два слайси,

вершкове масло — 1 ч. ложка,

вершки – 30 мл,

часник – 2 зубчики,

помідор – 1/2 шт.,

шпинат – 1 жменя,

розмарин,

сушені трави,

рослинна олія,

сіль,

паста.

Приготування:

Поріжте куряче філе та бекон середніми шматочками. Помідор наріжте кубиками. Роздавіть і поріжте крупно часник. У великій кількості підсоленої води відваріть пасту до стану аль-денте. На вершковому маслі та рослинній олії обсмажте свіжий розмарин і часник, додайте спеції і трави, щоб при нагріванні вони дали аромат. Обсмажте бекон і куряче філе до готовності, додайте помідор. Видаліть розмарин і додайте шпинат. Швидко обсмажте м’ясо, влийте вершки і два половники бульйону після пасти. Додайте пасту на сковороду, акуратно перемішайте і доведіть до готовності. Зверху посипте сиром.

Смачного!

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