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Вершкова паста з курячим філе: приготуйте обід по-італійськи

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Вершкова паста з курячим філе Новина оновлена 22 вересня 2022, 12:13
Вершкова паста з курячим філе

Швидкий рецепт апетитної курки: ваш обід буде готовий за 20 хвилин.

З курки можна робити справжні кулінарні шедеври. До того ж дуже швидко, адже це м’ясо готується за лічені хвилини.

"Телеграф" пропонує вам простий рецепт вишуканої курки під ніжним вершковим соусом на обід чи вечерю, від якої ваша сім’я залишиться у захваті.

Як приготувати вершкову пасту з курячим філе

Інгредієнти:

  • куряче філе або філе стегна – 1 шт.,
  • бекон – два слайси,
  • вершкове масло — 1 ч. ложка,
  • вершки – 30 мл,
  • часник – 2 зубчики,
  • помідор – 1/2 шт.,
  • шпинат – 1 жменя,
  • розмарин,
  • сушені трави,
  • рослинна олія,
  • сіль,
  • паста.

Приготування:

  1. Поріжте куряче філе та бекон середніми шматочками.
  2. Помідор наріжте кубиками.
  3. Роздавіть і поріжте крупно часник.
  4. У великій кількості підсоленої води відваріть пасту до стану аль-денте.
  5. На вершковому маслі та рослинній олії обсмажте свіжий розмарин і часник, додайте спеції і трави, щоб при нагріванні вони дали аромат.
  6. Обсмажте бекон і куряче філе до готовності, додайте помідор.
  7. Видаліть розмарин і додайте шпинат.
  8. Швидко обсмажте м’ясо, влийте вершки і два половники бульйону після пасти.
  9. Додайте пасту на сковороду, акуратно перемішайте і доведіть до готовності.
  10. Зверху посипте сиром.

Смачного!

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#Рецепт #Паста #Курка