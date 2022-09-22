Вершкова паста з курячим філе: приготуйте обід по-італійськи
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Швидкий рецепт апетитної курки: ваш обід буде готовий за 20 хвилин.
З курки можна робити справжні кулінарні шедеври. До того ж дуже швидко, адже це м’ясо готується за лічені хвилини.
"Телеграф" пропонує вам простий рецепт вишуканої курки під ніжним вершковим соусом на обід чи вечерю, від якої ваша сім’я залишиться у захваті.
Як приготувати вершкову пасту з курячим філе
Інгредієнти:
- куряче філе або філе стегна – 1 шт.,
- бекон – два слайси,
- вершкове масло — 1 ч. ложка,
- вершки – 30 мл,
- часник – 2 зубчики,
- помідор – 1/2 шт.,
- шпинат – 1 жменя,
- розмарин,
- сушені трави,
- рослинна олія,
- сіль,
- паста.
Приготування:
- Поріжте куряче філе та бекон середніми шматочками.
- Помідор наріжте кубиками.
- Роздавіть і поріжте крупно часник.
- У великій кількості підсоленої води відваріть пасту до стану аль-денте.
- На вершковому маслі та рослинній олії обсмажте свіжий розмарин і часник, додайте спеції і трави, щоб при нагріванні вони дали аромат.
- Обсмажте бекон і куряче філе до готовності, додайте помідор.
- Видаліть розмарин і додайте шпинат.
- Швидко обсмажте м’ясо, влийте вершки і два половники бульйону після пасти.
- Додайте пасту на сковороду, акуратно перемішайте і доведіть до готовності.
- Зверху посипте сиром.
Смачного!
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