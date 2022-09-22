Соковиті, ароматні та хрусткі нагетси: цей простий рецепт освоїть будь-хто (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Щоб м’ясо не вийшло сухим, замаринуйте його перед цим лише на півгодини
Курячі нагетси – топова страва у багатьох ресторанах та кафе, у тому числі популярних мереж фаст-фуду. Але приготувати цю смачну страву можна і в домашніх умовах. До того ж, ви точно будете впевнені у якості продуктів. А ще зможете зробити стільки нагетсів, скільки душа забажає.
Рецептом курячих нагетсів із смачним соусом ділиться фудблогерка Катя Кудляк у Instagram. Їх потрібно готувати у духовці. За словами кулінара, м’ясо за цим рецептом виходить несухим, ароматним, з хрусткою скоринкою. А якщо ще й соус приготуйте – взагалі язик можна з’їсти!
Інгредієнти :
- 700 г курячого філе
- 2-3 ст. л. олії
- 1 яйце
- 200 г молока
- 100 г борошна
- 20 г крохмалю
- копчена паприка
- гострий перець
- сіль
- перець
- сушений часник (за бажанням)
- 3 ст. кукурудзяних пластівців
Соус:
- 2-3 ст. л. сметани або йогурту
- 1-2 ст. л. майонезу
- часник
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- Куряче філе порізати вздовж на невеликі порційні шматочки, посолити, поперчити та полити олією, вимішати та залишити на 15-20 хвилин.
- Окремо яйце злегка збити віночком, додати сіль, перець, копчену паприку, гострий перець і часник, вимішати. Влити молоко, додати борошно і крохмаль, вимішати віночком, щоб не було крупинок борошна, додати м’ясо в тісто, вимішати і залишити на 20 хвилин.
- Кукурудзяні пластівці змолоти у блендері, або за допомогою пакета й качалки, як на відео.
- Обваляти шматочки м’яса в пластівцях і викласти на лист, застелений пергаментом. Випікати за температури 200 градусів 40 хвилин до рум’яності.
- Подавати із улюбленим соусом.
Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом запеченої картоплі. А також ми писали, в чому замаринувати курку, щоб м’ясо вийшло ніжним та соковитим.