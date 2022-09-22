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Соковиті, ароматні та хрусткі нагетси: цей простий рецепт освоїть будь-хто (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Курячі нагетси – то ще смакота
Курячі нагетси – то ще смакота

Щоб м’ясо не вийшло сухим, замаринуйте його перед цим лише на півгодини

Курячі нагетси – топова страва у багатьох ресторанах та кафе, у тому числі популярних мереж фаст-фуду. Але приготувати цю смачну страву можна і в домашніх умовах. До того ж, ви точно будете впевнені у якості продуктів. А ще зможете зробити стільки нагетсів, скільки душа забажає.

Рецептом курячих нагетсів із смачним соусом ділиться фудблогерка Катя Кудляк у Instagram. Їх потрібно готувати у духовці. За словами кулінара, м’ясо за цим рецептом виходить несухим, ароматним, з хрусткою скоринкою. А якщо ще й соус приготуйте – взагалі язик можна з’їсти!

Інгредієнти :

  • 700 г курячого філе
  • 2-3 ст. л. олії
  • 1 яйце
  • 200 г молока
  • 100 г борошна
  • 20 г крохмалю
  • копчена паприка
  • гострий перець
  • сіль
  • перець
  • сушений часник (за бажанням)
  • 3 ст. кукурудзяних пластівців

Соус:

  • 2-3 ст. л. сметани або йогурту
  • 1-2 ст. л. майонезу
  • часник
  • сіль
  • перець

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе порізати вздовж на невеликі порційні шматочки, посолити, поперчити та полити олією, вимішати та залишити на 15-20 хвилин.
  2. Окремо яйце злегка збити віночком, додати сіль, перець, копчену паприку, гострий перець і часник, вимішати. Влити молоко, додати борошно і крохмаль, вимішати віночком, щоб не було крупинок борошна, додати м’ясо в тісто, вимішати і залишити на 20 хвилин.
  3. Кукурудзяні пластівці змолоти у блендері, або за допомогою пакета й качалки, як на відео.
  4. Обваляти шматочки м’яса в пластівцях і викласти на лист, застелений пергаментом. Випікати за температури 200 градусів 40 хвилин до рум’яності.
  5. Подавати із улюбленим соусом.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом запеченої картоплі. А також ми писали, в чому замаринувати курку, щоб м’ясо вийшло ніжним та соковитим.

Теги:
#Рецепт #Курка #Нагетси #Курячі нагетси