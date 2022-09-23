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Який інгредієнт додати до тіста, щоб пончики вийшли неймовірно м’якими: простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Пончики із шоколадною начинкою. Фото: instagram/recepty_przepisy Новина оновлена 23 вересня 2022, 12:42
Пончики із шоколадною начинкою. Фото: instagram/recepty_przepisy

Такі повітряні пончики порадують як дітлахів, так і дорослих

Пончики – смачний та нескладний у приготуванні варіант випічки. У тісто для пончиків часто додають сир, але можна приготувати цю смачність і на іншій основі – з картоплі. Дотримання пропорцій усіх інгредієнтів зробить пончики м’якими й ніжними.

Рецептом пончиків на картопляному тесті зі смачною начинкою ділиться фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. За словами кулінара, ці пончики не черствіють і залишаються такими ж свіжими та смачними наступного дня.

Інгредієнти для тесту:

  • 35 г пресованих дріжджів
  • 20 г ванільного цукру
  • 125 мл теплого молока
  • 2 яйця та 3 жовтки
  • 70 г цукру
  • дрібка солі
  • 300 г картопляного пюре
  • 100 г розтопленого масла
  • 2 ст. л. горілки
  • 650 г борошна

Начинка:

  • шоколадно-горіхова паста/джем/повидло/вишні/мак/заварний крем
  • цукрова пудра (для посипання)

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відварити до готовності, не солити. Відцідити, потовкти, додатково перебити занурювальним блендером. Пюре охолодити, має бути трохи теплим, а не гарячим.
  2. У мисці з’єднати дріжджі, ванільний цукор, молоко, змішати до однорідності, щоб дріжджі розчинилися. Додати яйця, вимішати решту складових, крім борошна.
  3. Додавати борошно частинами і замісити м’яке тісто, добре вимісити. Перекласти в миску, прикрити та поставити в тепле місце на 1,5 години.
  4. Розкачати тісто в коло, завтовшки близько 1 см, вирізати кола. Залишити на 20 хвилин, щоб заготовки підійшли.
  5. Смажити на великій кількості олії на маленькому вогні. Як охолонуть – начинити. За бажанням посипати цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом мармурового кексу, головний інгредієнт – гарбуз. А також ми писали, як із найдоступніших продуктів зробити приголомшливу сирно-шоколадну запіканку.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Пончики