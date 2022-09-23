Який інгредієнт додати до тіста, щоб пончики вийшли неймовірно м’якими: простий рецепт (відео)

Такі повітряні пончики порадують як дітлахів, так і дорослих

Пончики – смачний та нескладний у приготуванні варіант випічки. У тісто для пончиків часто додають сир, але можна приготувати цю смачність і на іншій основі – з картоплі. Дотримання пропорцій усіх інгредієнтів зробить пончики м’якими й ніжними.

Рецептом пончиків на картопляному тесті зі смачною начинкою ділиться фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. За словами кулінара, ці пончики не черствіють і залишаються такими ж свіжими та смачними наступного дня.

Інгредієнти для тесту:

35 г пресованих дріжджів

20 г ванільного цукру

125 мл теплого молока

2 яйця та 3 жовтки

70 г цукру

дрібка солі

300 г картопляного пюре

100 г розтопленого масла

2 ст. л. горілки

650 г борошна

Начинка:

шоколадно-горіхова паста/джем/повидло/вишні/мак/заварний крем

цукрова пудра (для посипання)

Спосіб приготування:

Картоплю відварити до готовності, не солити. Відцідити, потовкти, додатково перебити занурювальним блендером. Пюре охолодити, має бути трохи теплим, а не гарячим. У мисці з’єднати дріжджі, ванільний цукор, молоко, змішати до однорідності, щоб дріжджі розчинилися. Додати яйця, вимішати решту складових, крім борошна. Додавати борошно частинами і замісити м’яке тісто, добре вимісити. Перекласти в миску, прикрити та поставити в тепле місце на 1,5 години. Розкачати тісто в коло, завтовшки близько 1 см, вирізати кола. Залишити на 20 хвилин, щоб заготовки підійшли. Смажити на великій кількості олії на маленькому вогні. Як охолонуть – начинити. За бажанням посипати цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом мармурового кексу, головний інгредієнт – гарбуз. А також ми писали, як із найдоступніших продуктів зробити приголомшливу сирно-шоколадну запіканку.