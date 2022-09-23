Який інгредієнт додати до тіста, щоб пончики вийшли неймовірно м’якими: простий рецепт (відео)
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Такі повітряні пончики порадують як дітлахів, так і дорослих
Пончики – смачний та нескладний у приготуванні варіант випічки. У тісто для пончиків часто додають сир, але можна приготувати цю смачність і на іншій основі – з картоплі. Дотримання пропорцій усіх інгредієнтів зробить пончики м’якими й ніжними.
Рецептом пончиків на картопляному тесті зі смачною начинкою ділиться фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. За словами кулінара, ці пончики не черствіють і залишаються такими ж свіжими та смачними наступного дня.
Інгредієнти для тесту:
- 35 г пресованих дріжджів
- 20 г ванільного цукру
- 125 мл теплого молока
- 2 яйця та 3 жовтки
- 70 г цукру
- дрібка солі
- 300 г картопляного пюре
- 100 г розтопленого масла
- 2 ст. л. горілки
- 650 г борошна
Начинка:
- шоколадно-горіхова паста/джем/повидло/вишні/мак/заварний крем
- цукрова пудра (для посипання)
Спосіб приготування:
- Картоплю відварити до готовності, не солити. Відцідити, потовкти, додатково перебити занурювальним блендером. Пюре охолодити, має бути трохи теплим, а не гарячим.
- У мисці з’єднати дріжджі, ванільний цукор, молоко, змішати до однорідності, щоб дріжджі розчинилися. Додати яйця, вимішати решту складових, крім борошна.
- Додавати борошно частинами і замісити м’яке тісто, добре вимісити. Перекласти в миску, прикрити та поставити в тепле місце на 1,5 години.
- Розкачати тісто в коло, завтовшки близько 1 см, вирізати кола. Залишити на 20 хвилин, щоб заготовки підійшли.
- Смажити на великій кількості олії на маленькому вогні. Як охолонуть – начинити. За бажанням посипати цукровою пудрою.
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