Як приготувати цвітну капусту, щоб вона вийшла ідеальною за смаком і м’якістю: суперпростий рецепт (відео)

Після цього рецепту ви готуватимете цвітну капусту тільки таким способом

Цвітна капуста — дуже смачний сезонний овоч, який можна не тільки тушкувати на сковороді або маринувати на зиму у вигляді соте. Особливо ніжна текстура виходить, якщо запекти цвітну капусту в духовці. Це можна зробити з мінімум зусиль.

Рецептом запеченої цвітної капусти зі спеціями ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Страва виходить неймовірно смачною та ідеальною за ступенем м’якості. Плюс цього рецепту в тому, що спеції ви можете підібрати на свій смак.

Складові:

Цвітна капуста – 1 шт.

Олія (соняшникова або оливкова) – 60-70 мл

Італійські трави, сіль, паприка, часник

Вершкове масло – 30 г

Твердий сир

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Капусту чистимо, підрізаємо ніжку і варимо в киплячій підсоленій воді 10 хвилин. Змішуємо розтоплене вершкове масло, олію, сіль, перець, італійські трави та паприку. Капусту кладемо у форму. Обмазуємо спеціями, посипаємо сухарями (за бажанням). Запікаємо 20 хвилин при 220 градусах. Готову капусту зверху присипаємо натертим сиром.

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