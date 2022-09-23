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Як приготувати цвітну капусту, щоб вона вийшла ідеальною за смаком і м’якістю: суперпростий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Запечена цвітна капуста
Запечена цвітна капуста

Після цього рецепту ви готуватимете цвітну капусту тільки таким способом

Цвітна капуста — дуже смачний сезонний овоч, який можна не тільки тушкувати на сковороді або маринувати на зиму у вигляді соте. Особливо ніжна текстура виходить, якщо запекти цвітну капусту в духовці. Це можна зробити з мінімум зусиль.

Рецептом запеченої цвітної капусти зі спеціями ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Страва виходить неймовірно смачною та ідеальною за ступенем м’якості. Плюс цього рецепту в тому, що спеції ви можете підібрати на свій смак.

Складові:

  • Цвітна капуста – 1 шт.
  • Олія (соняшникова або оливкова) – 60-70 мл
  • Італійські трави, сіль, паприка, часник
  • Вершкове масло – 30 г
  • Твердий сир
  • Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. Капусту чистимо, підрізаємо ніжку і варимо в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
  2. Змішуємо розтоплене вершкове масло, олію, сіль, перець, італійські трави та паприку.
  3. Капусту кладемо у форму. Обмазуємо спеціями, посипаємо сухарями (за бажанням).
  4. Запікаємо 20 хвилин при 220 градусах.
  5. Готову капусту зверху присипаємо натертим сиром.

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#Рецепт #Кольорова капуста