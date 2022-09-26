Налінивіші голубці: унікальний рецепт для зайнятих господинь

Простий рецепт апетитних капустяних котлеток, що спрощує життя.

Тим, хто любить голубці, але не має часу возитися з довгою обробкою і загортанням капустяного листя, саме стане в нагоді спрощений аналог цієї страви. Інгредієнти ті ж, смак – незрівнянний, зате результат виходить набагато швидше та простіше.

"Телеграф" пропонує вам спробувати рецепт лінивих голубців, з якими набагато легше возитися, ніж з їхнім прототипом. Ця закуска за рахунок капусти виходить соковитою та апетитною, а ви заощаджуєте час.

Як зробити ліниві голубці

Інгредієнти:

фарш – 400 г,

яйце – 1 шт.,

рис – 70 г,

капуста – 700 г,

цибуля – 250 г,

морква – 250 г,

часник – 2 зубчики,

для заливки:

томатна паста – 1 ст. ложка,

сметана – 2 ст. ложки,

перець – за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Капусту наріжте і опустіть в окріп на 3-4 хвилини, а потім злийте зайву рідину. Додайте до капусти фарш, промитий рис та яйце, посоліть, поперчіть та перемішайте. Сформуйте невеликі котлети з фаршу. Подрібніть цибулю. Моркву потріть на великій тертці. Часник пропустіть через часничницю. Обсмажте цибулю, моркву та часник на швидкому вогні. Для заливки змішайте томатну пасту зі сметаною, посоліть, поперчіть, додайте обсмажені овочі, невелику кількість води та перемішайте. Капустяні голубці залийте овочевою заливкою і відправте у розігріту до 180°С духовку на 50 хвилин. Готові голубці посипте зеленню та подавайте з будь-яким гарніром.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати фаршировані човники з баклажанів, які просто самі пливуть до рота. Також читайте класичний рецепт курячого плову.