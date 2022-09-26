Налінивіші голубці: унікальний рецепт для зайнятих господинь
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Простий рецепт апетитних капустяних котлеток, що спрощує життя.
Тим, хто любить голубці, але не має часу возитися з довгою обробкою і загортанням капустяного листя, саме стане в нагоді спрощений аналог цієї страви. Інгредієнти ті ж, смак – незрівнянний, зате результат виходить набагато швидше та простіше.
"Телеграф" пропонує вам спробувати рецепт лінивих голубців, з якими набагато легше возитися, ніж з їхнім прототипом. Ця закуска за рахунок капусти виходить соковитою та апетитною, а ви заощаджуєте час.
Як зробити ліниві голубці
Інгредієнти:
- фарш – 400 г,
- яйце – 1 шт.,
- рис – 70 г,
- капуста – 700 г,
- цибуля – 250 г,
- морква – 250 г,
- часник – 2 зубчики,
для заливки:
- томатна паста – 1 ст. ложка,
- сметана – 2 ст. ложки,
- перець – за смаком,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Капусту наріжте і опустіть в окріп на 3-4 хвилини, а потім злийте зайву рідину.
- Додайте до капусти фарш, промитий рис та яйце, посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Сформуйте невеликі котлети з фаршу.
- Подрібніть цибулю.
- Моркву потріть на великій тертці.
- Часник пропустіть через часничницю.
- Обсмажте цибулю, моркву та часник на швидкому вогні.
- Для заливки змішайте томатну пасту зі сметаною, посоліть, поперчіть, додайте обсмажені овочі, невелику кількість води та перемішайте.
- Капустяні голубці залийте овочевою заливкою і відправте у розігріту до 180°С духовку на 50 хвилин.
- Готові голубці посипте зеленню та подавайте з будь-яким гарніром.
Смачного!
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