Який секретний інгредієнт додати в кекс, щоб він вийшов ще смачнішим: дуже простий рецепт (відео)

Цей десерт просто тане у роті

Кекс – досить простий десерт, який ідеально доповнить чаювання або навіть святковий стіл. Запорука смачної випічки, звичайно ж, полягає у тісті. Щоб кекс вийшов ще смачнішим, додайте до нього один незвичайний інгредієнт — кабачок.

Рецептом кексу з кабачком ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Десерт готується дуже легко, вам навіть не знадобиться міксер чи блендер. Тісто не доведеться довго вимішувати, потрібно лише змішати інгредієнти.

Складові:

Кабачок – 250 г

Цукор – 250 г

Борошно – 250 г

Яйця – 3 шт.

Олія соняшникова — 170 мл

Кориця – 1 ч. л.

Ваніль

Сода — 2 ч. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Горішки – за бажанням

Спосіб приготування:

Змішуємо окремо сухі інгредієнти – борошно, цукор, соду, розпушувач, ваніль та корицю. Перемішуємо. Окремо натираємо кабачок на дрібну тертку. Додаємо яйця та олію. Також перемішуємо. Поступово додаємо сухі інгредієнти та все ретельно змішуємо. За бажанням додайте горіхи, які попередньо потрібно подрібнити. У форму для запікання кладемо пергамент і виливаємо тісто. Запікаємо кекс при 180 градусах приблизно 1 годину. Перевіряйте готовність зубочисткою.

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