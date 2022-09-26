Який секретний інгредієнт додати в кекс, щоб він вийшов ще смачнішим: дуже простий рецепт (відео)
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Цей десерт просто тане у роті
Кекс – досить простий десерт, який ідеально доповнить чаювання або навіть святковий стіл. Запорука смачної випічки, звичайно ж, полягає у тісті. Щоб кекс вийшов ще смачнішим, додайте до нього один незвичайний інгредієнт — кабачок.
Рецептом кексу з кабачком ділиться фудблогерка Маша Лисиця в Instagram. Десерт готується дуже легко, вам навіть не знадобиться міксер чи блендер. Тісто не доведеться довго вимішувати, потрібно лише змішати інгредієнти.
Складові:
- Кабачок – 250 г
- Цукор – 250 г
- Борошно – 250 г
- Яйця – 3 шт.
- Олія соняшникова — 170 мл
- Кориця – 1 ч. л.
- Ваніль
- Сода — 2 ч. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Горішки – за бажанням
Спосіб приготування:
- Змішуємо окремо сухі інгредієнти – борошно, цукор, соду, розпушувач, ваніль та корицю. Перемішуємо.
- Окремо натираємо кабачок на дрібну тертку. Додаємо яйця та олію. Також перемішуємо.
- Поступово додаємо сухі інгредієнти та все ретельно змішуємо.
- За бажанням додайте горіхи, які попередньо потрібно подрібнити.
- У форму для запікання кладемо пергамент і виливаємо тісто.
- Запікаємо кекс при 180 градусах приблизно 1 годину. Перевіряйте готовність зубочисткою.
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