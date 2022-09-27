Рецепт баклажанного паштету: смачнюща намазка на тост готується дуже просто (відео)
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На приготування соковитої баклажанної намазки потрібно зовсім небагато часу
Поки ще триває сезон баклажанів, встигніть заготовити закрутку з цього овоча на зиму – баклажани по-грузинськи. Якщо хочете з’їсти плоди прямо зараз, то вам сподобається ідея баклажанної намазки, яка ідеально гармонує з тостами.
Рецептом баклажанного паштету ділиться фудблогерка Анастасія Редько в Instagram. Така намазка з баклажанів готується швидко і просто, а виходить дуже смачною, ароматною та соковитою. Найкраще вживати цей паштет із тостами або звичайним хлібом.
Складові:
- баклажани — 4 шт.
- часник — 5 зубчиків
- олія
- сметана — 1,5 ст. л.
- зелень за смаком
- спеції: чорний перець, сіль, сухий часник
Спосіб приготування:
- Очищаємо баклажани від шкірки, нарізаємо кубиками. Змащуємо олією, посипаємо спеціями і ретельно перемішуємо.
- Викладаємо у форму, і ставимо дбати на 200 градусів на 15-20 хвилин до хорошого золотого кольору. Баклажани повинні бути м’якими, а не підпеченими, твердими.
- Запечені баклажани розминаємо вилкою, як на відео.
- Нарізаємо дуже дрібно зелень, додаємо сметану, перем’яті баклажани. Перемішуємо.
- Робимо тост або просто намазуємо паштет на скибочку хліба.
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