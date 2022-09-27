Рецепт баклажанного паштету: смачнюща намазка на тост готується дуже просто (відео)

На приготування соковитої баклажанної намазки потрібно зовсім небагато часу

Поки ще триває сезон баклажанів, встигніть заготовити закрутку з цього овоча на зиму – баклажани по-грузинськи. Якщо хочете з’їсти плоди прямо зараз, то вам сподобається ідея баклажанної намазки, яка ідеально гармонує з тостами.

Рецептом баклажанного паштету ділиться фудблогерка Анастасія Редько в Instagram. Така намазка з баклажанів готується швидко і просто, а виходить дуже смачною, ароматною та соковитою. Найкраще вживати цей паштет із тостами або звичайним хлібом.

Складові:

баклажани — 4 шт.

часник — 5 зубчиків

олія

сметана — 1,5 ст. л.

зелень за смаком

спеції: чорний перець, сіль, сухий часник

Спосіб приготування:

Очищаємо баклажани від шкірки, нарізаємо кубиками. Змащуємо олією, посипаємо спеціями і ретельно перемішуємо. Викладаємо у форму, і ставимо дбати на 200 градусів на 15-20 хвилин до хорошого золотого кольору. Баклажани повинні бути м’якими, а не підпеченими, твердими. Запечені баклажани розминаємо вилкою, як на відео. Нарізаємо дуже дрібно зелень, додаємо сметану, перем’яті баклажани. Перемішуємо. Робимо тост або просто намазуємо паштет на скибочку хліба.

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