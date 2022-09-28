Найніжніші сирники в особливому сметанному соусі: зникають із тарілки та тануть у роті

Такі сирники запікаються у духовці, що робить їх особливо смачними та ніжними.

Що просто та смачно приготувати на сніданок? Дуже вдале вирішення питання – це сирники. Існує безліч різних рецептів, які звичайний сир перетворюють на вишуканий та корисний десерт.

"Телеграф" знайшов цікавий варіант приготування сирників в оригінальному сметанному соусі. Секрет у тому, що вони не просто смажаться на сковороді, а запікаються у духовці. Виходить просто, швидко та дуже смачно.

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

400 г сиру,

2 яєчні жовтки,

60 г цукру,

40 г рисового борошна або манки,

1 ст. ложка рослинної олії,

для сметанного соусу:

250 г сметани,

70 г згущеного молока,

1 яйце,

цедра половинки лимона.

Приготування:

Сир протріть через сито. Додайте до сиру жовтки, цукор, борошно та перемішайте. Стіл посипте мукою і сформуйте сирники. Обсмажте сирники з двох боків до золотистої скоринки в олії. Для соусу змішайте усі інгредієнти. Сирники викладіть у форму для запікання та залийте соусом. Запікайте сирники у розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин. Готові сирники подавайте з ягодами, варенням чи медом.

Смачного!

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