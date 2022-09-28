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Найніжніші сирники в особливому сметанному соусі: зникають із тарілки та тануть у роті

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Сирники на сніданок Новина оновлена 28 вересня 2022, 12:30
Сирники на сніданок

Такі сирники запікаються у духовці, що робить їх особливо смачними та ніжними.

Що просто та смачно приготувати на сніданок? Дуже вдале вирішення питання – це сирники. Існує безліч різних рецептів, які звичайний сир перетворюють на вишуканий та корисний десерт.

"Телеграф" знайшов цікавий варіант приготування сирників в оригінальному сметанному соусі. Секрет у тому, що вони не просто смажаться на сковороді, а запікаються у духовці. Виходить просто, швидко та дуже смачно.

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

  • 400 г сиру,
  • 2 яєчні жовтки,
  • 60 г цукру,
  • 40 г рисового борошна або манки,
  • 1 ст. ложка рослинної олії,

для сметанного соусу:

  • 250 г сметани,
  • 70 г згущеного молока,
  • 1 яйце,
  • цедра половинки лимона.

Приготування:

  1. Сир протріть через сито.
  2. Додайте до сиру жовтки, цукор, борошно та перемішайте.
  3. Стіл посипте мукою і сформуйте сирники.
  4. Обсмажте сирники з двох боків до золотистої скоринки в олії.
  5. Для соусу змішайте усі інгредієнти.
  6. Сирники викладіть у форму для запікання та залийте соусом.
  7. Запікайте сирники у розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин.
  8. Готові сирники подавайте з ягодами, варенням чи медом.

Смачного!

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Теги:
#Рецепт #Сніданок #Сирники