Найніжніші сирники в особливому сметанному соусі: зникають із тарілки та тануть у роті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі сирники запікаються у духовці, що робить їх особливо смачними та ніжними.
Що просто та смачно приготувати на сніданок? Дуже вдале вирішення питання – це сирники. Існує безліч різних рецептів, які звичайний сир перетворюють на вишуканий та корисний десерт.
"Телеграф" знайшов цікавий варіант приготування сирників в оригінальному сметанному соусі. Секрет у тому, що вони не просто смажаться на сковороді, а запікаються у духовці. Виходить просто, швидко та дуже смачно.
Як приготувати сирники
Інгредієнти:
- 400 г сиру,
- 2 яєчні жовтки,
- 60 г цукру,
- 40 г рисового борошна або манки,
- 1 ст. ложка рослинної олії,
для сметанного соусу:
- 250 г сметани,
- 70 г згущеного молока,
- 1 яйце,
- цедра половинки лимона.
Приготування:
- Сир протріть через сито.
- Додайте до сиру жовтки, цукор, борошно та перемішайте.
- Стіл посипте мукою і сформуйте сирники.
- Обсмажте сирники з двох боків до золотистої скоринки в олії.
- Для соусу змішайте усі інгредієнти.
- Сирники викладіть у форму для запікання та залийте соусом.
- Запікайте сирники у розігрітій до 180°С духовці 15 хвилин.
- Готові сирники подавайте з ягодами, варенням чи медом.
Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком — така консервація сподобається і дітям, і дорослим. Також запишіть собі рецепт найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру.